Эксперты назвали шесть бюджетных путешествий на Новый год

В 2025 году россиян ждёт целых 11 дней новогодних каникул: с 29 декабря по 8 января. Многим захочется провести хотя бы часть этого времени не дома, а в поездке по России или за границей. При этом вояж не обязательно окажется дорогим — при желании можно найти немало бюджетных вариантов. Эксперты из сервиса OneTwoTrip вместе с «Секретом» выбрали шесть бюджетных путешествий на Новый год: три отечественных и три зарубежных.

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Где недорого отдохнуть в Новый год в России

Мурманская область

Сколько стоит: билеты до Мурманска и обратно стоят около 20 000 рублей, а номер в отеле обойдется примерно в 6000 рублей в сутки. Итого недельный отдых на троих выйдет примерно в 100 000 рублей.

Что посмотреть: зимой вполне логично ехать на север. Именно в это время года в Мурманске и области можно полюбоваться северным сиянием, покататься по сугробам на собачьих или оленьих упряжках и даже встретить китов.

Для всех этих активностей в самом Мурманске несложно найти гидов, которые организуют выезды, например, в Териберку — именно туда порой приплывают киты. Живописный городок, ставший знаменитым благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан», удивит туристов своими видами и ресторанами.

Если захочется разнообразить поездку более активным отдыхом, отправляйтесь в Кировск — дорога на машине займёт около трёх часов, можно воспользоваться и автобусом. Там расположены сразу два хороших горнолыжных курорта: «Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр», с многочисленными трассами и неплохими отелями поблизости.

Карелия

Сколько стоит: билет до Петрозаводска и обратно стоит около 17 000 рублей, а номер в отеле — 7000 рублей. Итого — 100 000 рублей за неделю на троих.

Что посмотреть: зима в этой республике снежная и морозная, а январь считается самым холодным месяцем — столбик термометра опускается до минус 30 градусов. Озёра в Карелии замерзают, а леса покрываются снегом.

Знаменитый горный парк Рускеала и находящиеся неподалёку от него водопады привлекают туристов в любое время года, причём зимой тут по-прежнему можно полетать над карьером на троллее, а заодно полюбоваться яркой разноцветной подсветкой, которой не бывает летом.

Среди других развлечений — поездки на снегоходах и катание на собачьих упряжках (можно сразу выбрать отель на каком-нибудь хуторе, где разводят хаски), экскурсии на заснеженные Кижи и Валаам. Многие просто едут наслаждаться покоем и тишиной, выбирая для этого любой из многочисленных отелей на берегу одного из озёр.

Домбай, Карачаево-Черкессия

Сколько стоит: перелёт в Минеральные Воды и обратно стоит около 19 000 рублей, а номер в отеле — 6000 рублей. Итого — примерно те же 100 000 рублей на троих.

Что посмотреть: Домбай — это не только отличный горнолыжный курорт, хотя он, безусловно, заслуживает внимания: почти 20 км трасс, широкие комфортные склоны, возможности для фрирайда и даже хели-ски (спуск по нетронутым склонам после подъёма на вертолёте) каждый год привлекают сюда тысячи лыжников и сноубордистов.

На Домбае будет интересно и тем, кто не слишком любит кататься. В первую очередь здесь удивительная природа: можно полюбоваться видами на реку Аманауз и белоснежные горные пики с подвесного моста в посёлке Домбай, а ещё прогуляться до Чёртовой мельницы.

Но и экскурсионная программа тоже может удивить. Например, в окрестностях Нижней Теберды находится древнейший в России Сентинский храм (он датируется аж 965 годом).

Где недорого отдохнуть в Новый год за рубежом

Ереван, Армения

Как попасть: между Россией и Арменией действует безвизовый режим, туристы могут въезжать по российскому паспорту и оставаться в стране до 180 дней.

Сколько стоит: перелёт в Ереван и обратно обойдётся в 30 000 рублей, а номер в отеле — порядка 4000 рублей в сутки. За недельное путешествие на троих придётся заплатить порядка 120 000 рублей.

Что посмотреть: если в зимние каникулы вам хочется уюта и домашнего тепла, в Ереване вам точно понравится. Гостеприимные местные жители, вкусная кухня, красивые пейзажи, интересные достопримечательности и при этом не слишком холодно — температура держится выше нуля.

Стоит прогуляться по зимнему городу, который украшают к Новому году белыми голубями, гирляндами и фруктами, и изучить все лучшие рестораны, кафе и бары. Можно на день поехать с экскурсией на озеро Севан — там красиво в любое время года.

За более снежной зимой лучше отправляться в горы: до Цахкдзора, главного горнолыжного курорта Армении, чуть меньше трёх часов на автобусе. С трасс, проложенных по склонам горы Тегенис, открываются чудесные виды на Арарат и Севан. После стоит разведать главную местную достопримечательность — монастырь Кечарис XI века.

Тбилиси, Грузия

Как попасть: российские туристы могут находиться на территории страны без визы в течение одного года, главное, чтобы на руках был действительный загранпаспорт.

Сколько стоит: билет до Тбилиси и обратно стоит около 32 000 рублей, номер в отеле можно забронировать за 4000 рублей в сутки. Всё путешествие обойдётся примерно в 125 000 рублей за неделю на троих.

Что посмотреть: сюда едут за ярким, шумным и очень вкусным праздником — на каждом шагу уютные кафе, полные гостей. Новогодние гуляния продолжаются в среднем до 2 января, а дальше плавно переходят в рождественские. Город красиво украшается гирляндами и огоньками, а на улицах раскидываются ярмарки. Погода при этом располагает к прогулкам: зимний Тбилиси бесснежный, температура держится выше нуля, чаще всего солнечно.

Зимняя сказка ждёт всех желающих в паре часов езды от Тбилиси: в горах расположился один из лучших курортов страны, Гудаури, с 50 км трасс разных уровней сложности, экстрим-парком и красивыми смотровыми площадками.

Самарканд, Узбекистан

Как попасть: виза российским туристам не нужна, а вот загранпаспорт понадобится. Находиться в стране можно до 60 дней.

Сколько стоит: перелёт туда-обратно стоит примерно 38 000 рублей, а номер в отеле — около 5000 рублей. Итого — около 150 000 рублей за каникулы втроём.

Что посмотреть: Самарканд — жемчужина Шёлкового пути. А ещё здесь можно увидеть невероятно красивые достопримечательности и отведать блюда вкуснейшей национальной кухни, в том числе настоящий узбекский плов.

В Самарканд едут в первую очередь знакомиться с местной архитектурой: украшенные голубой и синей мозаикой медресе (мусульманские учебные и религиозно-просветительские заведения), дворцы и арки поражают воображение.

Погода для прогулок и экскурсий вполне подходящая: жары ждать не стоит, но и морозов в это время года нет, температура держится в районе пяти градусов тепла.