В СКФО будут развивать сотрудничество с турецкими компаниями в сфере туризма

На Северном Кавказе планируют реализовывать новые проекты в сфере туризма в рамках развития российско-турецкого сотрудничества. Свой вклад в их реализацию готов внести институт развития Кавказ.РФ.

Вопросы расширения сотрудничества обсуждались на заседании российско-турецкой рабочей группы по туризму, прошедшем в Грозном.

«Стороны обсудили вопросы медицинского обслуживания и здоровья туристов в период высокого туристического сезона, оценили общую динамику турпотока и туристический потенциал регионов двух стран, обсудили возможности по увеличению показателей туристического обмена и перспективы расширения инвестиционного сотрудничества в сфере туризма», — сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Как отметил на заседании первый заместитель гендиректора Кавказ.РФ Андрей Цемахович, территория Северо-Кавказского федерального округа обладает большим потенциалом для развития российско-турецких взаимоотношений.

«Помимо экономических интересов, это и культурное взаимодействие, и партнерство в сфере образования, и обмен технологиями. Живое тому доказательство — успешно функционирующие прямые рейсы в Стамбул из Минеральных Вод, Грозного, Махачкалы, Ставрополя, большинство из них ежедневные. Кавказ.РФ предлагает свою экспертизу по раскрытию региона для турецких туроператоров. Подобное сотрудничество уже успешно налажено у нас с иранцами и белорусами. Кроме того, мы готовы выступать связующим звеном между инвесторами и проектами на территории Северного Кавказа — знакомить с продукцией, которая производится на экспорт», — заявил Цемахович.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Владимира Ильичева, Россия ведет активную работу по продвижению своих турпродуктов на турецком рынке.

«Особое внимание мы уделяем созданию комфортной среды для туристов из мусульманских стран. Гостиницы и персонал в различных регионах России проходят сертификацию на соответствие стандартам „Muslim friendly“ и „Халяль“. Первыми сертификаты получили гостиничный комплекс „Измайлово“ в Москве и курорт „Роза Хутор“ в Сочи», — добавил он.

На заседании российская сторона представила турецким коллегам проект дорожной карты по инвестиционному сотрудничеству и каталог с описанием более 30 инвестпроектов на сумму свыше 13 миллиардов долларов, расположенных в наиболее привлекательных для туристов местах по всей России. Среди них отели, горнолыжные и морские курорты, оздоровительные комплексы и тематические парки.