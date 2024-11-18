Какие отели Краснодарского края доступны для бронирования на лето 2025

Многие востребованные отели Краснодарского края еще не выставили цены раннего бронирования на летний сезон – 2025. Туроператоры сообщили редакции TourDom.ru, что не определились около половины объектов размещения.

© tourdom.ru

В частности, по данным сайтов самих отелей, еще не выложили тарифы Bridge Resort 4*, пансионат «Бургас» в Сочи. Одна из крупнейших гостиниц курорта «Бархатные сезоны. Екатерининский квартал» 3* опубликовала прайсы только до апреля включительно. А в отеле «Жемчужина» 4* номер можно заказать только до конца мая, бронирование на летние месяцы недоступно.

Не обнародовал прайсы на июнь – август еще один крупный комплекс – «Сочи Парк Отель».

«Продажи летнего периода стартуют в ближайшее время, – сообщили редакции TourDom.ru в отеле. – Пока идет согласование, это рабочий процесс».

Впрочем, у некоторых туроператоров бронирование комнат на лето уже доступно.

Как пояснили в туркомпаниях, цены на 2025 год выставили менее половины объектов Краснодарского края. Чаще всего откладывают публикацию крупные гостиницы, у которых тарифы на будущий сезон утверждает совет директоров.

Основная причина задержки – неопределенность в экономике.

«Чтобы рассчитать прайсы, отельеры по существу должны сделать прогноз инфляции на 2025 год, а это трудно, – говорит директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. – С одной стороны, гостиницы хотят подстраховаться от внезапного роста цен, от ускорения инфляции, а с другой – понимают, что, повышая цены, могут столкнуться с падением спроса».

По мнению эксперта, поиск компромисса в некоторых отелях может затянуться до середины января.

«С нового года очень многое поменяется в законодательстве, вырастут налоги, – добавляет руководитель принимающей компании "Аэлита" Александра Сердюченко. – Поэтому многие отельеры пока не понимают, как рассчитать тарифы, как уложиться в новые реалии и в то же время не испугать гостей ценами».

По тем отелям, что уже определились с ценами, бронирование на весну и лето идет активно. По данным туроператоров, прайсы на размещение на курортах Краснодарского края выросли на 8–15%. При этом скидки по акциям раннего бронирования в среднем составляют 10–15%, что позволяет туристам компенсировать удорожание.

Гости уже могут забронировать на лето Radisson Collection Paradise 5*. Неделя с 14 июня предлагается за 187 тыс. руб. на двоих. Отдых в отеле «Богатырь» 4* на базе полупансиона в тот же период доступен за 170 тыс., в «Городе Мира Miracleon» 5* в Анапе – за 150 тыс., с питанием «всё включено».

Проживание в санатории «Знание» 3* обойдется в 115 тыс. руб., в стоимость входит полный пансион и оздоровительные процедуры. Номер в гостинице «Магнолия» 3* можно заказать за 40 тыс.