Шесть маршрутов для зимних путешествий предложила Нижегородская область

Шесть маршрутов для зимних поездок предложила Нижегородская область на портале Путешествуем.рф, созданном в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Тематические маршруты посвящены как прогулкам по Нижнему Новгороду, так и поездкам в другие города, в частности, в Чкаловск, Арзамас, Городец и Семенов. Портал поможет туристам и самим нижегородцам качественно спланировать свою поездку. Маршруты позволять им познакомиться с достижениями нижегородской культуры и науки, народными художественными промыслами, а также изучить стрит-арт, прогуляться по Заповедным кварталам и увидеть контрасты между историей с современностью. Туры рассчитаны на разное количество дней.

Как отметил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев, Нижегородская область способна удивить туристов в любое время года.

Зимой, когда снежные просторы и праздничные декорации создают атмосферу волшебства, города региона становятся особенно привлекательными. Многим гостям нравится созерцать нашу природу, немало возможностей и для любителей активного отдыха: катание на лыжах, сноубордах или просто зимние прогулки по живописным местам. В нашем регионе каждый может найти для себя место отдыха и занятие по душе, — сказал он.

Напомним, экскурсионный ретро-трамвай планируется запустить в Дзержинске.

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