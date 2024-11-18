Появление аквапарка привлечет туристов в Хабаровский край

Объект был построен частным инвестором при поддержке правительства края за счет нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Открытие второй очереди торгово-развлекательного центра «Броско Молл» в Хабаровске станет дополнительным подспорьем для привлечения туристов в регион. Этот объект построил частный инвестор, но при поддержке краевого правительства, которая была оказана ему в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает корреспондент портала PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Торжественная церемония открытия нового здания, строительство которого велось примерно три года, состоялась в минувший четверг, 14 ноября. Пока новый комплекс запущен в тестовом режиме, но до конца ноября он должен заработать на полную мощность. В новом здании, соединенном переходом с первой очередью «Brosko Mall», размещается водно-оздоровительный центр «Brosko Volna», четырехзвездочная гостиница «Ruma» и ресторан с террасой «Ruma», SPA-комплекс, фитнес-центр и торговые бутики.

Изначально инвесторы «Броско» хотели построить в Хабаровске полноценный аквапарк, но, объездив все лучшие подобные объекты в России, они выяснили, что по статистике люди посещают подобные объекты один раз в шесть лет. Поэтому от идеи строительства обособленного аквапарка пришлось отказаться, поскольку она является абсолютно нерентабельной в таких условиях. В связи с этим было решено построить многофункциональный комплекс, разместив в нем небольшой аквапарк с водными горками, а также другие объекты.

«Перед началом строительства мы объездили все аквапарки России и сделали важное открытие: оказывается, люди посещают подобные объекты лишь один раз в шесть лет. То есть идея обособленного водного парка оказалась нежизнеспособна. Тогда мы приступили к изучению азиатского опыта – там принято тратить на отдых в водном комплексе целый день. Так мы усилили концепцию классического аквапарка форматом японской бани "онсен", а также выстроили вокруг водного комплекса дополнительную инфраструктуру», – рассказал в ходе церемонии открытия нового здания учредитель «Brosko Mall» Юрий Егоров.

На строительство второй очереди «Броско» в общей сложности было потрачено 11,5 миллиардов рублей. Первые два года инвесторы потратили на подготовку всей необходимой документации и разработку концепции будущего водного комплекса, а еще три года ушло на строительство здания и установку разного оборудования в нем. Общая площадь второй очереди «Броско» составляет 12 тысяч квадратных метров. Внутри комплекса размещается 13 бассейнов, пять скоростных горок, включая волновой аттракцион, джакузи и «ленивую реку», 15 разноформатных бань и саун, а также отдельная детская зона с переливными чашами.

Строительством этого объекта занимался учредитель «Невады» Юрий Егоров, но большую помощь инвестору оказало правительство Хабаровского края за счет национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Так, как сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус, учредителю «Броско» был предоставлен льготный кредит в рамках программы льготного кредитования крупных отелей, а также выдана субсидия на строительство всей необходимой коммунальной инфраструктуры, размер которой составил 307,8 миллионов рублей.

В итоге были созданы новые рабочие места, в Хабаровске появилась еще одна современная четырехзвездочная гостиница на 170 номеров и ресторан «Ruma», а прогнозируемые платежи в консолидированный бюджет региона от нового комплекса должны превысить 4,5 миллиарда рублей. Но польза региону будет от нового объекта не только в плане экономики, но и в привлечении туристов, ведь теперь в Хабаровске появился масштабный объект, притягивающий к себе жителей и гостей региона, в котором можно провести весь день, наслаждаясь отдыхом в аквапарке и SPA-комплексе, ресторане и гостинице.

«Это важный инвестиционный проект, который, как мы рассчитываем, окажет положительное влияние на рост туристического потока и развитие отрасли в целом. Он был реализован при поддержке государства, которая была оказана в рамках президентского нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Так, были созданы новые рабочие места, введен в эксплуатацию современный отель "Ruma" уровня "четыре звезды", благодаря чему номерной фонд нашего региона расширился на 170 номеров», — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.

Также в краевом Минтуризма добавили, что в последнее время туристическая отрасль региона демонстрирует уверенный рост практически по всем основным показателям. Так, по итогам 2023 года туристический поток в регионе превысил 1 миллион поездок, что более чем на треть выше показателя 2022 года. А в этом году, по прогнозам, в Хабаровском крае ожидается 1,3 миллиона туристов.

В целом, национальные проекты изначально задумывались как способ решения самых сложных и важных проблем, имеющихся в нашей стране, и именно на них в последние годы выделяется большинство средств из бюджета. Понимая это, власти Хабаровского края активно используют возможности, которые дают национальные проекты, и реализуют с их помощью различные нужные проекты на территории региона, повышая тем самым качество жизни людей и развивая экономику Хабаровского края.