Самые сложные и красивые походы московских школьников летом 2024 года

Прибайкалье и Камчатка, Кольский полуостров и Ладожское озеро, Горный Алтай и Центральный Тянь-Шань — такова география путешествий московских школьников этим летом. Чтобы получить разрешение пойти в поход от четвертой до первой степени сложности, они в течение учебного года занимались в туристских кружках и соревновались в командах на Первенстве по туризму школьников.

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Среди всех видов туризма пешеходный оказался самым популярным среди юных москвичей, также в списке есть лыжный, водный, горный и велосипедный туризм.

Школьники путешествовали по всей России, а мы расскажем о самых интересных из них.

Пункт назначения — Дальний Восторг

Более 200 километров прошли по Камчатке участники туристско-спортивного клуба «Вершина» Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи вместе со своим руководителем Андреем Жаровым. По дороге они покорили вершины четырех вулканов, посетили каньон реки Студеной и «мертвый лес» около вулкана Толбачик, засыпанный пеплом и лавой во время извержения в 1975 году. Тогда природный катаклизм уничтожил лес и выжег траву, оставив только самые толстые деревья, почерневшие от жара.

Перевал за перевалом на Горном Алтае

11 перевалов — ровно столько преодолели дети из туристского клуба «ДАРК» Московского центра экологии, краеведения и туризма. Невероятное путешествие по Горному Алтаю они совершили под руководством опытного наставника Дмитрия Ковалькова.

Маршрут пролегал с севера края до высшей точки Алтая — горы Белухи. Редко посещаемые перевалы и десятки переправ через бурные горные реки — это путешествие стало настоящим испытанием на прочность и выносливость. Но при этом, по воспоминаниям юных туристов, каждый шаг был наполнен незабываемыми впечатлениями и открытиями.

По суше и по воде

В водный поход третьей категории сложности по реке Зун-Мурин в Прибайкалье отправились участники туристско-спортивного клуба «Три дороги» Дома детского творчества на Таганке. Под руководством Людмилы Марченко они проплыли более 120 километров.

Но основная трудность ждала в самом начале: чтобы добраться до места сплава, они 50 километров несли на себе свои катамараны по тропам хребта Хамар-Дабан. Каждый шаг был преодолением и приближал их к путешествию по одной из самых живописных рек Прибайкалья.

Путешествие под парусом

Дети из Московского центра экологии, краеведения и туризма со своим руководителем Павлом Хариным отправились в путешествие на парусных катамаранах. Их живописный маршрут пролегал вдоль западного и северного берегов Ладожского озера. Так что они в полной мере смогли насладиться красотой северной природы. А еще по дороге они посетили остров Валаам.

По ледникам и осыпям

Жарким летом участники туристского клуба «Следопыт» Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» отправились в путешествие по Центральному Тянь-Шаню вместе со своими руководителями Алексеем Ермиловым, Александром Сурковым, Ксенией Гальченко и Алексеем Дорожкиным.

Горный рельеф таил в себе множество препятствий: осыпи, скалы, открытые и закрытые ледники, но дружное взаимодействие, наработанные во время подготовки к экспедиции умения и навыки помогали двигаться вперед к снежным вершинам.

Комбинированный поход по Кольскому полуострову

Уникальный поход по Кольскому полуострову третьей категории сложности совершили участники туристского клуба «Смена» Московского центра экологии, краеведения и туризма вместе со своим педагогом Сергеем Устиновым.

Маршрут состоял из пешеходного участка в Хибинских горах и сплава на катамаранах по реке Умба. Сначала дети прошли шесть перевалов, поднялись на высшую точку Хибин — гору Юдычвумчор, а затем проплыли по многочисленным порогам и шиверам. Препятствия помогли участникам показать свое мастерство и отработать на практике полученные на занятиях навыки.

В столичных туристско-краеведческих кружках занимаются более 79 тысяч детей. С 2024/25 учебного года для них организуют проект «Маршрут построен», в рамках которого проводится одноименный форум школьного туризма, собирающий шесть тысяч участников. Кроме того, он включает цикл просветительских лекций «Клуб путешественников», образовательный проект с походами и защитами работ «По пути великих открытий», смотр-конкурс турклубов и другие мероприятия.

Кроме того, в этом году столичные школьники и студенты колледжей примут участие в Московской молодежной антарктической экспедиции, которая пройдет при поддержке столичного Департамента образования и науки и московского отделения «Движения первых». Руководителями станут известный путешественник Матвей Шпаро и победитель конкурса «Педагог года Москвы» кандидат биологических наук Иван Смирнов. Перелет путешественников через Южный океан, из Кейптауна в Антарктиду, организует грузовая авиакомпания «Волга-Днепр».