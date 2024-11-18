Два свердловских города превратят во всесезонные курорты

В Свердловской области определены локации для развития всесезонных курортов в Ирбите и Полевском. Среди прочего, там планируется обустроить гостиницы и культурно-досуговые комплексы, сообщает ВЭБ РФ.

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Концепцию создания курортов презентовала в Екатеринбурге на полях форума "Города России: локомотивы роста" руководитель направления Проектного офиса ООО "ПроГород" (Группа ВЭБ.РФ) Дарья Чигарева. Проекты реализуются в рамках второго этапа разработки туристической схемы "Большой Урал", который, в свою очередь, является частью национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Так, в Ирбите запланированы масштабные работы по реставрации объектов культурного наследия, в которых разместят гостиницы, музеи, рестораны, площадки для проведения деловых мероприятий. По словам Чигаревой, реализация проекта позволит увеличить турпоток в город практически вдвое – до 19,5 тысячи человек.

В Полевском предполагается создание культурно-досугового комплекса с детским парком. В его составе будут функционировать апарт-отель, ресторан, банный комплекс, культурно-деловой центр с музеем Бажова, ряд спортивных объектов. Это также позволит почти в два раза (с 46,7 тысячи до 84,8 тысячи человек) увеличить туристический поток.

Стоит напомнить, сегодня главной туристической достопримечательностью Полевского считается музейный комплекс "Северская домна", созданный на базе одного из старейших предприятий Урала, Северского трубного завода. В августе 2024 года "Северская домна" попала в шорт-лист номинантов на статус "Достояние Среднего Урала".