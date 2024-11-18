В Ставропольском крае на Новый год забронированы почти все отели

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов сообщил, что желающим встретить Новый год на местных курортах необходимо поторопиться с бронью отелей и гостиниц, так как номера в них уже выкуплены более чем на 90%. Хотя еще годом ранее за 40 дней до праздника этот показатель не превышал 60%.

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«Мы видим, что раньше к нам ехала более возрастная категория, сейчас эта категория продолжает отдыхать на Ставрополье, но при этом молодое поколение тоже стало выбирать Ставропольский край», — подчеркнул чиновник.

Толбатов считает, что людей привлекают различные праздничные мероприятия, которые запланированы в регионе на конец декабря. По его словам, каждый находит что-то для себя как в Ставрополе, так и в курортной агломерации Минеральные воды.

В правительстве Ставрополья заявили, что появление новых зарядных станций для электрокаров поможет привлечь туристов.

Северо-Кавказстат опубликовал данные, согласно которым на Ставрополье за неделю совсем немного подешевели отели и гостиницы.