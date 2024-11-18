Обзор всех семи горнолыжных курортов Северного Кавказа

Северный Кавказ — отличный выбор для зимнего отдыха. Здесь есть курорты как для спокойного семейного отпуска, так и для любителей экстремальных спусков или вечерних тусовок. Рассказываем про места для новичков и опытных райдеров, а также про апрески — развлечения после катания.

© ТАСС

Для всех — профессионалов, новичков и семей с детьми

Эльбрус

Самый высокогорный курорт России привлекает спортсменов и туристов со всей страны. Сезон катания — как правило, с ноября по май, а сложные трассы и развитая инфраструктура делают его идеальным для опытных райдеров.

Три канатные дороги поднимаются с поляны Азау (2350 м) до станции «Гарабаши» (3847 м). Ски-пасс на 7 дней обойдется в 25 200 рублей (взрослый), 16 100 рублей (детский, от 6 до 13 лет включительно); на 10 дней: 36 000 и 23 000 рублей; сезонный: 55 000 и 45 000 рублей; сезонный + фаст-трек: 110 000 и 75 500 рублей.

На Эльбрусе 23 км действующих трасс: самая простая — «зеленая» — в детском Saby Park протяженностью 120 метров с набором высоты 10 метров, две средней сложности («синие») 2081 метров и 2459 метров с перепадом высот 500 и 650 метров, а также пять «красных» — от 903 до 2117 метров с перепадом высот от 264 до 500 метров.

Здесь много кафе и ресторанов, где можно перекусить за 200−500 рублей или устроить ужин с полным погружением в местную кухню со средним чеком от 1000−2500 рублей. Остановиться можно в горных приютах, кемпингах, отелях и хостелах. Эконом-номера стоят от 4000 рублей за ночь, люкс — от 9000 рублей, шале — от 39 000 рублей.

После катания (или вместо него) можно отправиться на новую ярмарочную площадь за сувенирами или полюбоваться видами со смотровой площадки на высоте 3500 метров. Там же — музей обороны Приэльбрусья. Недалеко от станции «Гарабаши» есть эффектная фотозона. А еще можно совершить прогулку к водопаду Девичьи Косы или к Поляне Нарзанов.

Домбай

Курорт в Карачаево-Черкесии подойдет тем, кто любит активный отдых и вечерние развлечения. Наивысшая точка — 4046 метров. Горнолыжный сезон длится с декабря по апрель.

На «Домбае» более 25 км трасс. «Зеленая» растянулась на 155 метров, три «синие» — от 2300 до 3700 метров. Четыре «красные» трассы от 400 до 2900 метров подойдут поклонникам экстремальных спусков, как и «черная» — длиной 1100 метров. Любители кататься вне трасс могут оценить маршруты на северной стороне горы Мусса-Ачитара.

На «Домбае» несколько канатных дорог. Они принадлежат разным владельцам, поэтому единого ски-пасса нет. Стоимость подъема и абонементов необходимо узнавать в кассах.

Насладиться хычинами и согреться травяным чаем можно в одном из почти 50 кафе и ресторанов со средним чеком от 500 до 2000 рублей. Проживание в стандартном номере обойдется от 3000 рублей, в люксе — от 8000 рублей, а в апартаментах — от 8500 рублей. Семейный люкс будет стоить от 10 000 рублей за сутки.

После катания можно посетить центральную усадьбу Тебердинского заповедника — полюбоваться на бизонов, медведей и оленей. Недалеко от курорта расположен Сентинский храм Х века, один из самых древних в стране, и нарзанные источники.

Архыз

Курорт между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу в Карачаево-Черкесии предлагает 15 трасс на Южном и Северном склонах общей длиной 27 км. На каждой установлены системы искусственного оснежения. Здесь можно кататься с декабря по апрель на 5 «синих» трассах длиной от 580 метров до 4369 метров, 5 «красных» от 520 до 2073 метров и 2 экстремальных — «черных» — 1410 метров и 2318 метров. Есть места для вечернего катания.

Сезонный ски-пасс обойдется в 45 000 рублей взрослому и 31 500 рублей ребенку, с фаст-треком — 90 000 и 63 000 рублей. Абонемент на 5 дней стоит 14 000 и 9050 рублей, на неделю — 23 750 и 15 500 рублей, на 10 дней — 32 750 и 21 450 рублей. Плюс 200 рублей за пластиковую карту.

На курорте семь канатных дорог, поднимающих на Южном склоне до высоты 2240 метров, а на Северном — до 2840 метров. В октябре открылась восьмая, «Орбита», с верхней станцией на 3000+ метров.

Остановиться можно в отеле (номер стандарт — от 4000 рублей за ночь, люкс — от 10 000 рублей), в хостеле (от 1700 рублей), в глэмпинге или в шале (от 15 000 рублей). Рестораны кавказской и европейской кухни находятся, как правило, в отелях, а развлечения, фаст-фуд и кафе можно отыскать на всей территории курорта. Средний чек — от 500 до 2500 рублей.

В 36 км от курорта на высоте 2100 меторов находится крупнейшая в России обсерватория наблюдения за глубоким космосом. После катания дети могут отправиться на тюбинг, а взрослые — на экскурсию по окрестностям на снегоступах или на снегоходах.

Для опытных райдеров

Цей

«Цей» в Алагирском ущелье Северной Осетии окружен ледниками и лесами. Курорт пока не коснулись масштабные перестройки и реновации. Здесь редко бывает пасмурно, поэтому место называют солнечным курортом. С конца ноября до начала мая сюда съезжаются любители экстрима: «Цей» предлагает 4 «черные» трассы и 3 «красные». Длина каждой — до 3 км. Также есть 2 «синие» и пологий склон у станции подъемника.

Действуют две канатные дороги — обе открытые. Первая поднимает до 1950 метров, вторая — до 2500 метров. У подножия оборудовано несколько бугельных подъемников. На канатную дорогу можно купить разовый билет (600 рублей) или ски-пасс на 15 подъемов (2000 рублей) и на 50 подъемов (5000 рублей).

Гости курорта могут поселиться в бюджетном альплагере (от 1200 рублей за сутки), отеле (от 5500 рублей), глэмпинге (от 17 000 рублей), туристическо-оздоровительном комплексе или в гостевых домах (от 12 000 рублей за ночь).

При отелях работают рестораны, есть кафе на склоне. В меню — традиционные осетинские пироги и другие блюда кавказской, а также европейской и русской кухни. Средний чек варьируется от 500 до 2000 рублей.

Возле курорта немало достопримечательностей. Например, Цейский ледник и одно из главных святилищ осетин — Реком. Маршруты ко многим локациям доступны только в теплое время года, а зимой можно посетить термальные источники в Верхнем Бирагзанге.

Чегет

Горнолыжный комплекс «Чегет» — культовое место для любителей фрирайда и профессиональных лыжников и сноубордистов. Его сложные трассы отлично подходят для экстремального катания. Сезон длится примерно с ноября по май.

На Чегете работают три очереди канатных дорог. Первая поднимает от поляны Чегет (2100 м) до станции «Чегет-2» (2750 м), вторая — до «Чегет-3» (3000 м), третья — до 3070 м. Цены на ски-пассы зависят от продолжительности катания и категории посетителя. Актуальную стоимость необходимо уточнять в кассах.

Общая длина трасс Чегета составляет около 20 км. Склоны делятся на зоны. Зеленая трасса длиной 350 м находится на высоте 3070 м. Есть красные и черные для опытных райдеров с уклоном до 45 градусов и перепадом высот до 1140 м. Для фрирайдеров и экстремалов предусмотрены необработанные склоны через сосновые леса и извилистая трасса с буграми.

Остановиться на курорте можно в гостиницах (номер стандарт стоит от 3500 рублей в сутки, люкс — от 5500 рублей), домике A-frame (стандарт — от 12 000 рублей, люкс — от 24 000 рублей) или в шале (от 15 000 рублей). На поляне Чегет много кафе со средним чеком от 300−500 рублей, есть рестораны с национальной кухней и средним чеком от 1000−2000 рублей.

После катания можно отдохнуть и полюбоваться пейзажем в высокогорном кафе на склоне Чегета или отправиться на конную прогулку по окрестностям. Неподалеку есть «Парк альпак», Поляна нарзанов. В поселке Терскол можно увидеть памятник защитникам Приэльбрусья.

Для новичков и семей с детьми

Ведучи

Молодой курорт в Чечне расположен на высоте 1500−2200 метров и особенно удобен для начинающих лыжников и для отдыха с детьми. Все сделано в одном стиле — необычный дизайн вдохновлен древними традиционными башнями. Горнолыжный сезон — с января по март.

В «Ведучи» всего одна «синяя» трасса длиной 967 метров с перепадом высот 196 метров и системой искусственного оснежения, а также учебный склон и 70-метровая горка для катания на ватрушках. Ски-пасс на день стоит 750 рублей (взрослый), 500 рублей (детский). Прогулочный билет на канатную дорогу стоит 600 и 400 рублей.

На курорте работает одна канатная дорога, зато невероятно модная и современная. На ней можно спуститься и погулять или сфотографироваться на железном троне из сериала «Игра престолов». Остановиться предлагается в трехзвездочном отеле или в центре активного туризма. Спальное место в хостеле стоит от 2500 рублей, номера эконом-класса — от 4000 рублей, люкс— от 8000 рублей за ночь.

На курорте есть недорогие кафе и ресторан с аутентичной кухней горцев. Туристы также могут поесть шашлыки в гриль-домиках. После катания стоит отправиться к достопримечательностям. В 10 км от курорта, в селе Итум-Кали, расположен замковый комплекс Пхакоч с музеем, в 18 км — Ушкалойские башни. А преодолев около 100 км по Аргунскому ущелью, вы побываете в Грозном и увидите одну из красивейших мечетей России — «Сердце Чечни».

Сезонный ски-пасс обойдется в 45 000 рублей взрослому и 31 500 рублей ребенку, с фаст-треком — 90 000 и 63 000 рублей. Абонемент на 5 дней стоит 14 000 и 9050 рублей, на неделю — 23 750 и 15 500 рублей, на 10 дней — 32 750 и 21 450 рублей. Плюс 200 рублей за пластиковую карту.

Остановиться можно в отеле (номер стандарт — от 4000 рублей за ночь, люкс — от 10 000 рублей), в хостеле (от 1700 рублей), в глэмпинге или в шале (от 15 000 рублей). Рестораны кавказской и европейской кухни находятся, как правило, в отелях, а развлечения, фаст-фуд и кафе можно отыскать на всей территории курорта. Средний чек — от 500 до 2500 рублей.

Армхи

Курорт в заповедной зоне Ингушетии — тихое место для катания и семейного отдыха. Трассы, «красная» протяженностью 1200 метров и «зеленая» длиной 200 метров, стартуют с высоты 1520 метров, есть зона для фрирайда, вечерняя подсветка и система искусственного оснежения.

Кресельный подъемник расположен на «красной» трассе, бугельный — на зеленой. Взрослый ски-пасс на сутки стоит 1200 рублей, детский — 1000 рублей.

На территории курорта есть гостиницы, апарт-отель, гостевые дома. Ночь в номерах категории «стандарт» стоит от 3500 рублей, люкс и апартаменты — от 6500 рублей, коттедж — от 8000 рублей. При отелях есть кафе и рестораны. Средний чек — от 500 и от 2000 рублей. Чаще всего заказывают чапильг (традиционная ингушская лепешка с творогом или с картошкой), сискал кодар (кукурузный хлеб и горячее топленое масло с творогом) и дулх халтам берх (отварное мясо с галушками и картофельным или чесночным соусом).

«Армхи» — это еще и санаторий, где есть физиопроцедуры, массаж, крытый и открытый бассейны, сауна и фитнес-залы. Также на курорте находится «Лестница здоровья» — 1780 ступенек вверх на гору.

Рядом расположено немало достопримечательностей: башенные комплексы Эрзи и Вовнушки, Фуртоугский и Ляжгинский водопады, город Эгикал. Популярен и автомаршрут на равнину — через город Магас к Мемориалу памяти и славы в Назрани.