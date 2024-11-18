В Волгоградской области за лето отдохнули больше 79 тысяч детей

Летний отдых и оздоровление детей включают в себя множество мероприятий, направленных на развитие творческих способностей и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, занятия физкультурой, спортом и туризмом, а также формирование навыков здорового образа жизни.

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Как сообщили в Волгоградстате, в летние месяцы 2024 года в Волгоградской области отдохнули и прошли курс оздоровления 79,4 тысячи детей, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году. Из всех отдохнувших 97,4% были жителями региона, а 2,6% приехали из других регионов России. Среди них девочки составляли 52,9%, а мальчики – 47,1%.

Организацию и проведение оздоровительной кампании в 2024 году обеспечивали 10,3 тысячи специалистов, из которых 77,1% были педагогами и вожатыми, 4,6% – медицинский персонал, а 18,3% – другие сотрудники.