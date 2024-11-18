Вулканы Камчатки: стоит ли вновь открывать к ним доступ для туристов

Камчатские вулканы – пожалуй, главное, ради чего в регион едут путешественники. Один из самых знаменитых вулканов края, Мутновский, при этом уже год как закрыт для посещения. Эксперты туристического рынка полагают, что нужно не закрывать объекты, а работать над тем, чтобы делать их безопасными и доступными для обозрения.

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Шивелуч в фаворе, а Мутновский под запретом – почему?

На Камчатке начиная с августа бурную активность развил вулкан Шивелуч. Извержение началось еще в августе, когда вулкан выбросил столб пепла высотой до 9 км над уровнем моря. Шлейф пепла ушел почти на 500 км в сторону. Авиационным рейсам был присвоен красный уровень опасности. Шивелуч продолжает извергаться, к нему присоединился и вулкан Безымянный. Вулканические выбросы, оценивают в МЧС, возможны в любое время и могут быть опасны для авиаперелетов. Шивелуче следит также спутник Роскосмоса.

При этом Шивелуч – востребованная туристическая точка. Этот вулкан образовался примерно 60–70 тысяч лет назад, он один из наиболее крупных вулканов Камчатки. От Петропавловска- Камчатского до Шивелуча – около 450 км, но туристы готовы преодолевать это расстояние ради того, чтобы увидеть это чудо природы. Ведь именно ради вулканов и едут на Камчатку путешественники. Где еще понаблюдаешь такую бурную жизнь недр в непосредственной близости?

Мешают ли извержения на Шивелуче туристической активности на Камчатке? Вовсе нет. Местные туристические фирмы пользуются интересом путешественников: туров на Шивелуч здесь огромное количество! Камчатские гиды организуют маршруты к вулканам Толбачик и Шивелуч. Такие экскурсии недешевые, стоимость доходит до 80 тыс рублей и выше, но зато можно оказаться в непосредственной близости от вспышек активности вулкана. Конечно, туристов можно понять: их ждут буквально инопланетные пейзажи. Местные гиды красочно описывают, что на вулкане можно будет увидеть разноцветные каньоны, скалы, небольшие озерки, фумаролы (трещины с вырывающимся из них горячим паром).

На этом фоне вызывает вопросы тот факт, что вулкан Мутновский, ставший уже буквально брендом Камчатки и неизменно привлекающий туристов, тоже активный, дышащий огнем и паром, власти закрыли. То есть Шивелуч с его активностью для прогулок доступен, а такой же Мутновский – нет. А ведь Мутновский не менее ярок в своей красоте. Туристы, которые уже тут бывали, рассказывают, что на пути можно встретить те же фумаролы, откуда выходит сероводородная жижа и пар, остывающие породы обретают необычный цвет, и вообще это очень яркое впечатление: видишь одновременно и лед на высоте, и огненные выбросы. А уж с высоты вообще открываются невероятные пейзажи. К тому же Мутновский совсем недалеко от Петропавловска-Камчатского, так что и добираться удобно, час езды, и ты уже у подножия.

Власти Камчатки объясняют, что Мутновский в данный момент опасен с точки зрения возможных селей, схода пород, обвалов и засыпания туристических троп. Но удивляет, что чиновники обошлись просто закрытием этого объекта и запретом его посещения, и при этом ничего не делают, чтобы решить возникшие трудности. А ведь вулкан Мутновский – одна из важнейших туристических точек Камчатки. Тем самым регион просто-напросто теряет выгоду, а сами туристы огорчаются.

Закрыть и «не пущать» – привычный подход?

Мы поговорили о сложившейся ситуации с Дмитрием Арутюновым, основателем, владельцем и гендиректором туроператора АРТ-ТУР, членом правления Российского союза туриндустрии (РСТ). По мнению эксперта, Камчатка, хоть и становится постепенно доступнее для туристов с точки зрения финансов, все еще остается дорогой и сложной поездкой. Поэтому приходится очень серьезно и заранее планировать маршрут и траты. В этой связи любые внезапные изменения в планах путешественника — это новые денежные траты и потеря времени.

«А на вулканах Камчатки побывать нужно обязательно, – говорит Дмитрий Арутюнов. – Хотя это и во многом проверка характера. Там много опасных мест. Ты можешь идти по кромке, а внизу под тобой кипит сероводородная жижа, и это страшно. А самое красивое место обычно на верхотуре, ты видишь дымление, пахнет сероводородом, ты держишься за какую-то веревку – одновременно и страшно, и красиво. Что касается Мутновского вулкана – действительно, он бесподобно красив, не зря этот вулкан считают одной из точек притяжения на Камчатке. Я на него тоже поднимался».

По мнению Дмитрия Арутюнова, нельзя делать недоступными знаменитые природные места, ничего не объясняя и не делая:

«Просто надо рассказывать, какие ожидаются действия. Скажем, да, в этом месяце мы вулкан закрыли – но для того, чтобы провести там работы, например, сделать ограждения, укрепить тропы, обезопасить маршрут. То есть люди имеют право знать, а для чего и почему вообще вулкан от них закрыт».

Дмитрий Арутюнов приводит пример городских решений, уже давно принято оповещать жителей, что за строительство идет за заграждениями.

«Мы видим на плакатах большой красивый дом, и можем прочитать, что через столько-то месяцев забор уберут, и здесь будет красиво и удобно, появится новый двор. Люди хотя бы понимают, ради чего они терпят временные неудобства. Точно также, думаю, нужно поступать и с природными объектами. Если уж вы их закрываете – сообщите людям, что вы планируете сделать, чтобы их снова открыть, что изменится на этом объекте, что улучшится», – говорит специалист.

Должен ли туризм быть «диким»?

Камчатка, безусловно, привлекает своей аутентичностью, нетронутостью природных уголков. Природа здесь свободна. Но неужели человек не может и не должен помочь природе, чтобы она была еще и не агрессивна по отношению к людям? К тому же путешествия по таким прекрасным природным местам, объясняет Дмитрий Арутюнов, вовсе не должны нести в себе риски. Дикий туризм – не значит «опасный туризм». Как полагает эксперт, власти таких регионов, как Камчатка, словно просто не хотят помогать туризму развиваться.

«Мне иногда кажется, что Камчатку специально оставляют дикой, чтобы там туристов поменьше было, – говорит Дмитрий Арутюнов. – Я думаю, что регион лишь на полпроцента использует свои возможности, а мог бы очень успешно развивать туризм. Кстати, как-то мы были на совещании в одном из профильных ведомств, и представители этих ведомств даже заявили: а давайте не будем облагораживать Камчатку, пусть будет заповедный туризм. Как вы себе это представляете? Что такое заповедный туризм? Это, скорее, туризм без заботы о туристе и о природе. Например, у нас раньше и в Красной Поляне был такой заповедный туризм. А когда наконец там построили к Олимпиаде качественные отели, прекрасные канатные подъемники, это место стало великолепным и безопасным курортом. И люди понимают, за что платят деньги. И вокруг – красота».

Так же надо делать и другим регионам, и Камчатке в том числе, считает член правления РСТ:

«Вот почему я считаю, что местным властям Камчатки надо, конечно же, проявить заботу о своей земле, о местных красотах, и о туристах – и не закрывать или запрещать все подряд, а просто облагородить, обеспечить безопасность и дать людям больше возможностей видеть эту красоту».

За рубежом, замечает Дмитрий Арутюнов, довольно много активных природных объектов, в том числе вулканических территорий. Но они не закрыты для людей – а наоборот, становятся буквально местами паломничества путешественников. Просто там обеспечена безопасность, поэтому и не приходится запрещать туристические маршруты в эти места.

Так что главное – начинать надо не с запретов, полагает эксперт, а с того, чтобы облагораживать такие места, как Мутновский: