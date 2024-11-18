О туристическом налоге рассказали в УФНС Новосибирска

Депутаты Новосибирска и Бердска проголосовали за введение в своих муниципалитетах туристического налога. Ставка налога в 2025 году составит 1%, в 2026 году – 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, в 2029 году – 5%.

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Обязательство по оплате туристического налога ложится на владельцев гостиниц, отелей и хостелов. Минимальный размер туристического налога составляет 100 рублей.

«Сумма налога исчисляется налогоплательщиком как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы применительно к услуге по временному проживанию в момент осуществления полного расчета с лицом, приобретающим такую услугу, вне зависимости от даты фактического получения услуги в средстве размещения или даты частичной оплаты такой услуги», – пояснил представитель Управления ФНС России по Новосибирской области Степан Жигулин.

Например, турист планирует проживать в гостинице Новосибирска в августе, в марте он оплатит первую половину стоимости временного проживания, а в июне – оставшуюся сумму.

«Значит, туристический налог в данном случае должен быть уплачен не позднее 28 июля 2025 года по ставке 1%», – добавил Жигулин.

Депутатами установлены дополнительные категории льготников, которые освобождаются от уплаты туристического налога. Это лица, имеющие на своем иждивении троих и более несовершеннолетних детей; детей, обучающихся на очных отделениях образовательных учреждений, в возрасте не старше 23 лет; члены семей военнослужащих, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции; участники добровольческих формирований, а также лица, имеющие место жительства на территории Новосибирской области.

При этом свой статус льготникам необходимо будет подтверждать официальными документами.