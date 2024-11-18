Стоимость недельных новогодних каникул в Приморском крае выросла

В новогодние каникулы отдых в Приморском крае обойдется примерно в 70 тысяч рублей, сообщили представители туристической отрасли.

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«Аренда коттеджей особенно востребована в новогодние праздники. Стоимость предложения на базах отдыха Владивостока стартует от 20–25 тысяч рублей и достигает 100 тысяч и больше в сутки. К примеру, аренда дома площадью 120 метров на турбазе RushinDorf в районе Де-Фриза будет стоить 245 тысяч рублей за 7 ночей», − сообщает PrimMedia.

Турагенты продолжают разрабатывать программу экскурсий на декабрь. Она будет разнообразной: от катания на собачьих упряжках до посещения местной винодельни, от джип-тура по острову Русский до других увлекательных мероприятий.