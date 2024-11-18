В Ставропольском крае создадут новые объекты туризма

В Ставропольском крае по проекту «Туристический код» создадут новые объекты туристической инфраструктуры. В Ставрополе и Железноводске установят биноскопы (стационарные бинокли) и новые арт-объекты.

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«Туристическая инфраструктура исторических центров в Ставрополе и Железноводске будет улучшена в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Проектом "Туристический код" предусмотрено выделение 109 миллионов рублей на благоустройство туристических центров в городах, прошедших конкурсный отбор», — сообщается на портале госорганов края по итогам брифинга министра туризма и оздоровительных курортов региона Андрея Толбатова.

В частности, в исторической части городов установят стационарные биноскопы, скамейки и объекты туристической навигации, создадут новые арт-объекты. В Железноводске также планируется создать передвижную библиотеку. Работы планируется завершить к концу года.