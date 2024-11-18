Что можно посмотреть в Крыму в несезон?

Что можно успеть за три дня в Крыму? Летом – накупаться в море! А осенью? А осенью за три дня в Крыму можно посетить три города в Крыму. Мы выбрали Алушту, Симферополь и Гурзуф. Читайте и путешествуйте!

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Алушта. Крым в миниатюре и океанариум в вокзале

Алушта – городок на берегу Черного моря недалеко от Ялты. Известна с VI века как крепость-цепь Алустон, а с ХХ века – как город и курорт. Набережная – шумная, широкая, яркая, с множеством фотозон, фонтанов, скульптурок, скамеек и спусков к морю. Знаковая точка – ротонда. Рядом с ней останавливаются для фото все туристы.

Рядом с набережной – основные достопримечательности и развлекательные локации.

Начнем с парка «Крым в миниатюре». Подобные парки существуют во многих городах России и мира. Алуштинский оставил противоречивые впечатления. С одной стороны, очень мало миниатюр Крыма. Сплошные дворцы и религиозные сооружения. Ещё огромный вокзал Симферополя. Впрочем, мы узнали галерею Айвазовского из Феодосии, Храм-Маяк из Малореченского, крепость Судака, ротонду Алушты, Ласточкино Гнездо и еще Аквариум Алушты, бывшее здание троллейбусных касс.

При этом в парке, который называется «Крым в миниатюре», зачем-то поставлены миниатюры из других городов России. Собор Василия Блаженного из Москвы, церковь Александра Невского из Нижнего Новгорода, Родина-Мать из Волгограда, мечеть из Казани, театр Самары…

А ещё по всему парку «сидят» мультяшные герои. Зачем? Вдоль забора — большие аквариумы с рыбами, которых можно кормить. В общем, уж слишком много всего намешано в одном месте. Впрочем, Алушта не побила рекорд. Потому как в аналогичном парке в Бахчисарае, кроме миниатюр и мультгероев, есть еще и веревочный парк.

Но есть в алуштинских миниатюрах и особый момент. Это миниатюры Крымских гор! Гора-Носорог, гора Лягушка, гора-Дракон, Кузнец, Спящая красавица, Медведь-гора АюДаг… Я залезла за ограждение, чтобы сфотографировать его с правильной стороны. Вот он, лежит, прячет морду в кусты. Рядом с «горами» – таблички с легендами и описанием. Вот только места для этих гор в парке явно мало. Их бы окружить морем, чтобы туристы могли делать красивые фотографии. А пока приходится фотографировать крымские горы на фоне Чебурашки и Ёжика…

Еще один минус парка – дельфинарий по соседству. Гуляешь по парку и слышишь все, что происходит на представлении. Очень мешает, если честно.

Чуть дальше – Алуштинский аквариум. Если верить рекламе, то в нем собрана самая большая коллекция рыб в России. А сам он расположен в бывшем здании троллейбусных касс.

Из достопримечательностей Алушты – памятник Пушкину, библиотека в бывшей даче «Голубка», Круглая башня крепости. Из музеев — Дом домовых. Это единственный в мире музей подобной тематики. Он располагается в мастерской скульпторов Никоноровых в селе Запрудное под Алуштой. Сами скульпторы открыли его четверть века назад. Они же и проводят экскурсию по залам с антикварной и авторской мебелью. Причем, музей имеет статус литературного. Здесь книги и их герои оживают. Здесь про искусство, историю и волшебство.

А еще на выезде из Алушты, в селе Малореченское – уникальный Храм-Маяк Святого Николая. Это и церковь, и морской маяк, и музей одновременно. Три в одном. Стоит он на самом берегу и виден с дороги. Мимо не проскочишь. Высокий, белоснежный, упирается в самое синее небо. Это самый высокий храм на полуострове. Построили его в нашем веке и посвятили памяти всем погибшим на водах. В храме – очень интересные иконы и оклады, из ткани и нитей, частично сплетенные в старинной технике макраме. И под каждым ликом – молитва в рамочке. А в подземелье храма – музей катастроф на воде, в виде корабля или подводной лодки.

И еще один музей. Тоже новый. Тоже единственный в мире. И тоже загородный. А еще – интерактивный. Это Музей языков мира в Зеленогорье под Алуштой. Здесь языки… звучат! Поют! Музей окрыли 5 лет назад и собрали в него сотни языков мира, современных, древних и исчезающих. Самое большое место в музее уделено, конечно, русскому языку, истории, диалектам и говорам.

Симферополь. Город парков и пчёлок

Симферополь – город в центре полуострова Крым и столица региона. Расположен он не на море, а на реке Салгир. Когда-то был столицей Скифского царства, Крымской области и даже республики Тавриды.

В центре города – огромный и красивейший вокзал. В парках миниатюр Крыма именно его берут как основную достопримечательность города. На вокзале можно сесть на троллейбус и доехать на нем до самой Ялты! Это будет два-три часа. На троллейбусе! Удивительно, правда?

В Симферополе очень много парков. Например, Екатерининский, где у входа гостей встречает сама императрица в бронзе. Или Гагаринский — с прудами, лодочками, мостиками. Еще детский парк. С огромным количеством аттракционов и аллеей пионеров-героев. В этом же парке живет дуб-великан. Его именуют богатырем и берегут. Еще бы! Дереву – уже более 600 лет!

Местный Арбат в Симферополе тоже есть. Даже несколько пешеходных улиц. Самая большая – улица Пушкина. На ней расположены театры, кафе, сувенирные магазины. Рядом – музей Тавриды, Храм Александра Невского, сквер Республики со знаменитым памятником «Вежливые люди» в память о событиях 2014 года.

А еще в Симферополе есть миниатюрные пчёлки! Это городские скульптуры, которые в последние годы появились во многих российских городах. В Калининграде – хомлины, в Рязани – грибы с глазами, в Йошкар-Оле – котята, в Кирове – кикиморы… Если гулять по Симферолю без гида, можно устроить квест по поиску всех пчелок таким образом составить собственный экскурсионный маршрут. Пока найдете все 54 скульптуры, обойдете все достопримечательности!

Пчела-читатель, пчела-библиотекарь, пчела-турист. Учитель, доктор, мастер, археолог, рыбак, мечтатель, шахматист, музыкант, художник, слесарь(!), купец, клоун, банкир и даже ревизор. Пчела-журналист тоже есть! Балерина, модница, курортница, пчела Екатерина и пчела Потемкин, почтальон, мороженщица, пчела-матрешка, даже пчела Дед Мороз! И пчелка – строитель Крымского моста. Все они – размером с мужскую ладонь. Искать стоит на лавочках, на окнах, на парапете, на деревьях, на окнах, под крышами, на заборах…

Гурзуф. Писательские дачи и «Артек»

Есть в Симферополе еще одно знаковое место. С него начинается исполнение мечты тысяч российских школьников. Это база Международного детского центра «Артек» в 15 минутах ходьбы от вокзала. Именно сюда приезжают счастливые обладатели путевок в «Артек» на медосмотр и проверку документов, а уже отсюда на брендированных автобусах уезжают в сам лагерь.

Хотите начать визуализировать свою мечту? Сфотографируйтесь с надписью «Артек» на базе. Туда вход свободен, в отличие от самого «Артека».

Мы тоже последовали маршрутом артековцев и поехали из Симферополя в Гурзуф. В пути – 1 – 2 часа в зависимости от пробок и ремонта дорог. Едем, обгоняем троллейбусы. Вдоль трассы – музей Жюля Верна и колоритные кафе. Не просто придорожные столовые, а стилизованные под замки или деревни места для отдыха и обеда, с мини-парками и отелями.

В самом Гурзуфе основная достопримечательность – это, конечно, именно «Артек». Это центр, который состоит из нескольких лагерей. Раньше гостей пускали на экскурсии, но сейчас нет. В 2025 году «Артеку» исполняется 100 лет. Есть надежда, что туры для гостей возобновят.

Но и сейчас есть несколько возможностей прикоснуться к «Артеку». Например, побывать на Почте, у КПП №7, пройтись вдоль забора с надписью «Артек» и фотографиями, встретить брэндированные автобусы и машины. Ну и самое главное – сфотографироваться со стелой и огромными буквами на въезде в город. Там для этих целей создана специальная площадка. Артековский костер, мишка АюДаг, плита «Артековец сегодня – артековец всегда» в честь юбилея лагеря и огромное интерактивное табло со сменяющимися картинками: Артек, название и номер смены, девизы.

А можно подняться на гору АюДаг, как это делают отряды, и даже, если повезет, встретить там Абсолюта — это артековский домовой, лесовичок, который следит за порядком в лагере. Вы можете познакомиться с ним, посмотрев фильм «Артек. Большое приключение» с Михаилом Галустяном в главной роли.

Но не одним детским центром, конечно, славен Гурзуф.

Набережная, узкие улочки-спуски к морю, дача Чехова и много-много пушкинских мест.