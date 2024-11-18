Красноярские промышленники ждут туристов на своих предприятиях

Красноярский край стал участником программы промышленного туризма. Предприниматели и представители туристической индустрии края присоединились к всероссийскому образовательному акселератору «Открытая промышленность». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

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«Благодаря развитию промышленного туризма предприятия смогут решить ключевые проблемы, среди которых дефицит кадров, необходимость развития инфраструктуры и повышения качества предоставляемых услуг, привлечение инвестиций в промышленность, улучшение международного сотрудничества и усиление коммуникации для продвижения брендов предприятий», – отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.

Глава ведомства уточнил, что промышленный туризм позволяет не только повысить интерес к самим предприятиям, но и решать важные стратегические задачи. В частности разрабатываются познавательные экскурсии и продумываются тематические маршруты.

В состав команды края вошли девять различных предприятий, как промышленники, так и туроператоры региона.

«Жители и гости нашего края смогут насладиться не только прекрасными видами природы, но и ознакомиться с современными промышленными предприятиями, узнать об уникальных разработках красноярских ученых, увидеть процесс производства продукции тяжелого машиностроения, обработки драгоценных металлов, переработки нефти, изготовления надежных аэролодок и многое другое», – уточнила руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло.

Напомним, что на выставке «Россия» рассказали о туристическом потенциале Красноярского края.