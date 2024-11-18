Из Екатеринбурга запустят прямые авиарейсы в Горно-Алтайск

Авиакомпания Red Wings с 21 ноября возобновляет прямые перелеты из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Горно-Алтайск. Самолеты будут летать два раза в неделю, рассказали в пресс-службе авиагавани.

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«Superjet 100 в Республику Алтай вылетит в 08:20. Время в пути составит чуть более 2,5 часа. Рейсы в рамках зимней навигации будут осуществляться по понедельникам и четвергам», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU рассказывало о прямых рейсах из уральской столицы на китайский курорт. Самолеты в Санью будут летать еженедельно с 23 ноября. Время в пути с дозаправкой в Иркутске без выхода пассажиров составит порядка 11,5 часа.