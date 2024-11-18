Какие тайны скрывает самая мистическая гора Карелии

Если туриста, любящего маршруты Карелии, спросить, какие в республике самые популярные места, он не задумываясь ответит: Кижи, Валаам и Рускеала. На вопрос о самой мистической локации ответ, наверное, тоже будет незамедлителен: Воттоваара. Эта невысокая гора уже долгие годы притягивает внимание туристов и искателей таинственного. А самый известный ее исследователь прямо называет Воттоваару своей радостью и болью. Попытались разобраться почему.

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Битва умов: ледник или древние саамы?

Название "Воттоваара", скорее всего, имеет саамские корни, где "вотто" означает "одолеть, одержать победу", а "ваара" — гора. Это скалистое плато высотой чуть более 417 м, площадью около 6 кв. км расположено в Муезерском районе Карелии, на самой границе с Финляндией. Ближайшие населенные пункты — поселки Суккозеро и Гималы. Глухое, крайне отдаленное от всех крупных населенных пунктов региона место, настоящий медвежий угол.

На этом скальном образовании до сих пор встречаются сосны скрученной формы, благодаря чему в здешних частых туманах гора выглядит завораживающе. Как все труднодоступное, Воттаваара считается самым мистическим местом Карелии. Подобную славу ей во многом создали так называемые сейды — разбросанные тут и там валуны. Некоторые из них представляют собой очень любопытные камни на ножках. Из-за их происхождения и разгорелся в свое время один из самых масштабных научных споров.

«Беда в том, что нам так и не удалось доказать, что сейды на горе Воттаваара не природного происхождения, а антропогенного, что это делали люди. На мой взгляд, это все создавали люди около 3 тыс. лет назад»‎, — рассказал исследователь Воттоваары Сергей Симонян, уже более 45 лет ведущий свои изыскания.

Поисковик, гид, экспедитор, он живет в поселке Суккозеро и постоянно наблюдает гору. Именно его энтузиазм стал основой все нарастающего интереса к этой природной локации, и именно он вступил в спор с карельскими учеными о происхождении главной интриги Воттоваары — сейдов.

«Во-первых, надо видеть, как они стояли. Все эти сейды так называемые, они всегда стояли на трех ножках. Это классическая постановка. Есть четыре ножки, но это редко, в основном три. Потом, они стояли в определенном порядке, линии — круги — квадраты. В кругах было четное количество сейдов — восемь. В разговорах с нашими учеными я всегда говорил, что согласен, природа — великий творец, но какая природа могла так выставить? Восемь сейдов и девятый, центральный? Ученые мне говорят, что это сделал ледник. Но ледник не мог на эти сейды поставить еще и навершия. На сейдах еще из плиточника были некие конусы. Очевидно, что природа такое количество конусов не могла поставить. Конечно, это делали люди»‎, — сказал Симонян.

"Мумми-тролли" из Питера и женские жертвоприношения

С начала 1990-х гора начала обретать все большую популярность, и не только у туристов, но и у местных любопытствующих. Стали рождаться слухи и современные мифы.

«К тому моменту о горе чего только не писали. И что там температура кипения воды меньше 100 ºС, что ходят тени, привидения, птицы не поют, деревья не растут. Якобы в озерцах на горе нет рыбы, потому что в древности их использовали для жертвоприношений, причем жертвовали исключительно женщин»‎, — рассказала старший научный сотрудник сектора археологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук (КарНЦ РАН) Надежда Лобанова.

Доходило до образования отдельных сообществ, например, "Мумми-троллей" из Санкт-Петербурга, которые, по словам Надежды Лобановой, выступали ярыми защитниками именно археологического прошлого Воттаваары: сейды рукотворны, это карельское место силы. Примерно в те же годы ученые КарНЦ РАН на основе собственных исследований сделали свои выводы.

«В результате нашей работы мы выяснили, что в окрестностях горы никогда не обитало население. Это было просто неудобно. Древние люди перед тем, как заселить те или иные земли, всегда искали источник пресной воды, они путешествовали на лодках. Развитая гидрологическая система Карелии обеспечивала эту возможность, но для этого должны были быть водные системы, то есть водоемы, озера должны были быть проточными. Люди всегда селились именно на таких озерах. Тут такого нет, ручей и озеро тупиковые, понятно, что населения никакого не было. Мы после написали монографию "Природный комплекс горы Воттоваара: особенности, современное состояние, сохранение", в которой мы предложили сделать Воттоваару памятником природы, поскольку никаких объектов культурного наследия нет, а вот интересное природное наследие присутствует»‎, — рассказала Лобанова.

Будущее Воттоваары

При этом все ученые, с которыми удалось пообщаться, признавали и признают заслуги, интерес Сергея Симоняна и его бескорыстную любовь к удивительной горе. Несколько лет назад ему удалось посетить Воттоваару вместе с главой Карелии, после чего появилась идея создания одноименного национального парка. Появился он не сразу, но все же был создан.

«Мы должны определить границы территории, проложить маршруты, сделать хорошую картографию, определить те объекты показа, которые стоит на горе посмотреть»‎, — сообщила ведущий специалист по экологическому просвещению национального парка "Водлозерский" Анна Дудырина.

По ее словам, перечень задач, стоящих перед национальным парком "Воттоваара", не исключает присутствия туристов, как организованных, так и "диких".

«Просьба только не использовать гору как туалет, такой печальный опыт был, не создавать свои "сейды" и не жечь окрестный лес. По горе будут проложены рекреационные маршруты, а следить за соблюдением порядка будет специальная инспекторская служба. Взойти на гору будет стоить порядка 200 рублей с человека»‎, — говорит Анна Дудырина, которая также считает, что сейды создал ледник.

«С моей точки зрения, Воттоваара страшно интересна. На этом объекте мы можем увидеть, как проходил ледник, что произошло с территорией за 200 млн лет. Это лежит прямо перед глазами, мы видим все типичные объекты, которые свойственны для ледниковых процессов. То есть мы видим и шлиховки, и "бараньи лбы", и сглаживание рельефа за прошедшие тысячелетия. Задача нашего парка, мы уже начали это объяснять людям, рассказать, что же именно вы видите на горе? Нужно иметь базовые представления хотя бы об эпохах, когда появился человек, мог ли он сотворить такое своими руками? Люди даже не знают, что все, что есть у нас в Карелии, это остатки оледенения, ледника, все реки и озера»‎, — уверена Анна Дудырина.

Сергей Симонян, большую часть жизни посвятивший горе, продолжает спорить с ученым миром и очень переживает, что гора теперь знаменита.