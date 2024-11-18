Представлен план по развитию туризма в приволжских регионах

Туристический мастер-план для приволжских регионов будет разработан к концу года. В перспективе он должен привести к бурному и цивилизованному развитию здесь туризма и созданию единого маршрута вдоль знаменитой реки.

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Волга протекает по 13 регионам, в которых живет 20 млн человек. Если брать шире - то в зоне трехчасовой доступности от Волги проживает 30% населения страны, или почти 45 млн человек.

Исторически Волга связывала города и народы друг с другом, но со временем потеряла и символическое, и логистическое значение. Сейчас река - скорее, препятствие при перемещении туристов, рассказал на Международном форуме "Ребус" руководитель проектов "ПроГород" (входит в группу ВЭБ.РФ) Денис Веретенников. Каждый регион, в основном, развивает туризм только на своей территории. Через все волжские регионы сразу проходит только круизный маршрут, между тем путешественников на теплоходах - не более 2-3% в общем числе туристов. На остальных же видах транспорта путешествовать сложнее - сквозного маршрута вдоль Волги для автомобилей или поездов нет. Туристы на другом, не водном, транспорте редко объединяют за поездку больше 3-4 регионов.

Туристическим мастер-планом, который по заказу Минэкономразвития к концу года должен разработать "ПроГород", предполагается создать сеть маршрутов для "неводных" туристов в каждом волжском регионе, а позже составить из их частей сквозной маршрут - так сказать, от истока к устью. Причем локальные маршруты должны быть не радиальными, как сейчас (турист, базируясь в областном центре, совершает несколько линейных выездов в другие точки), а напоминающими ромашку. Туристу предложат, стартовав в столице региона, путешествовать по кольцевому маршруту - возвращаясь к старту другим путем. Эти "лепестки" ромашки можно будет объединять, ориентируясь на сроки отпуска. Есть три дня - объезжаешь один круг, пять дней - комбинируешь достопримечательности двух-трех "лепестков" и т. д.

Авторы проекта выявили и проблему "избыточного туризма".

«За одну короткую поездку туристы пытаются очень быстро, бегло посмотреть достопримечательности в нескольких соседствующих, может быть, административных центрах, — рассказывает Веретенников. — И не столь большое внимание, как следовало бы, уделяют городам поменьше или каким-то туристическим аттракциям, которые лежат вообще между городами. Одна из миссий нашего проекта - это замедлить туристов на Волге. Создать такие условия, в том числе инфраструктурные, которые мотивировали бы туриста даже за тот же самый временной отрезок посетить побольше второстепенных аттракций. Сделать так, чтобы эти аттракции вообще появились в ментальной карте путешественников. Доказать, что они тоже интересны, что абсолютно не нужно путешествовать в формате "галопом по Европам", можно немножко замедлиться, сократить время на транспортные переезды и уделить внимание каким-то, может быть, не совсем очевидным или малоизвестным пока еще аттрактам».

К тому же, сейчас на Волге есть перекос в сторону культурно-познавательного туризма в региональных центрах. Между тем, рассказал Веретенников, на Волге может развиваться также природно-экологический, пляжный, рыболовно-охотничий, спортивный туризм, здесь есть девять типов ландшафтов (от тайги до пустыни), 340 локаций гастрономического и ремесленного туризма, проживают более 30 народностей со своими традициями.

Предполагается, что на базе мастер-плана к 2030 году будут разработаны межрегиональные мультимодальные маршруты (те самые "ромашки" вместо радиальных вылазок), а к 2040 году вдоль реки появится мегамаршрут, сформированный из межрегиональных.

Все это должно сопровождаться развитием маршрутов разных видов общественного транспорта (в том числе на периферии регионов и между регионами), созданием туристической инфраструктуры (а значит, и новых рабочих мест).

Сейчас интерес туристов действительно сконцентрирован на крупных городах у Волги, и это растущий тренд. В 2024 году стало больше туристов в Астрахани (+19%), Ульяновске (+17%) и Ярославле (+10%), рассказала "РГ" руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

При этом, по данным отельных бронирований на 2024 год, самым популярным городом на Волге оказалась Казань: на нее приходится 29,7% от всех заказов среди волжских направлений, что на 8% меньше, чем в 2023-м, говорит она.

«Следом идут Нижний Новгород, где оформлено 17,4% бронирований, как и год назад, и Самара с долей 9,4% (+7%). Также в десятку вошли Волгоград (8,5%), Ярославль (7,7%), Тверь (4,4%), Саратов (4,2%), Астрахань (3,8%), Чебоксары (3,0%) и Ульяновск (2,8%)»‎, — рассказывает эксперт.

Шелехова отмечает, что чаще всего путешественники останавливаются в отелях категории "три звезды": в этой категории оформлено 34% заказов. Также нередко выбирают четырехзвездочные гостиницы и объекты размещения без звезд (апартаменты, хостелы, гостевые дома) - на них приходится по 28%.