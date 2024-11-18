В Госдуме во втором чтении принят пакет поправок для туристического закона

В Государственной Думе во втором чтении принят пакет поправок в закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Теперь классификация распространяется на все объекты, оказывающие услуги размещения туристам, а не только на гостиницы. Будет создан единый реестр, куда войдут не только средства размещения, но и пляжи с горнолыжными трассами. Сервисы онлайн-бронирования будут обязаны сверять актуальность данных о классификации объектов с реестром.

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Важно, что помимо туристических агрегаторов депутаты решили включить в периметр регулирования классифайды - крупнейшие площадки, которыми также пользуются значительная часть туристов. Однако для социальных сетей, также распространяющих информацию об услугах средства размещения, законопроект не вводит аналогичных обязанностей.

«Включение классифайдов в законопроект - важнейший шаг в решении задачи по обеспечению гарантии проживания в проверенных объектах. По данным крупнейшего классифайда страны, в 2023 году 47% путешественников по России выбирали именно посуточную аренду частного жилья, и только 34% - отели. Теперь миллионы россиян получат гарантии качества услуг, — отмечает депутат от ЛДПР Станислав Наумов, внесший соответствующие поправки в законопроект. — В связи с этим хотел бы отметить конструктивную работу Комитета Госдумы по туризму во главе с его руководителем Сангаджи Тарбаевым. А также лично поблагодарить за эффективное взаимодействие куратора комитета Викторию Абрамченко. Совместными усилиями удалось разработать действенный инструмент по защите прав туристов в правовом поле».

Масштаб рынка действительно впечатляет. Только "Авито" как один из крупнейших классифайдов ежедневно предлагает около 350 тысяч объектов посуточной аренды. По оценкам экспертов, к 2030 году оборот средств в сфере краткосрочной аренды превысит 1,5 триллиона рублей.

«До сих пор этот огромный сегмент рынка практически не регулировался. Туристы не имели никаких гарантий, что жилье будет соответствовать заявленному качеству, — поясняет парламентарий. — Думаю, каждый из нас когда-нибудь сталкивался лично или слышал от знакомых про такие случаи. Поправки в законопроект позволят их минимизировать».

По данным отраслевых сервисов, в России совершается около 70 млн турпоездок ежегодно, для размещения доступно свыше одного миллиона номеров. При этом доля серого рынка оценивается примерно в 200 тысяч номеров - то есть, до принятия законопроекта каждый пятый турист мог столкнуться с мошенниками.

«Теперь классифайды, как и турагрегаторы, будут обязаны проверять достоверность информации об услугах средств размещения. Это защитит россиян от недобросовестных арендодателей и повысит прозрачность рынка»‎, — подчеркивает Наумов.

По мнению депутата, решение этой проблемы актуально и для Челябинской области:

«Наш регион традиционно занимает достойные места в Национальном туристическом рейтинге и лидирует среди субъектов УрФО. Ведь Урал - это не только мощная промышленность, но и уникальные озера, курорты и национальные парки. Здесь можно найти варианты для отдыха на любой вкус - от гастрономического до экстремального. Уверен, создание качественных условий для проживания туристов будет способствовать раскрытию турпотенциала и в конечном итоге развитию индустрии гостеприимства на территории».

Однако парламентария по-прежнему беспокоит отсутствие законодательного регулирования в вопросах бронирования жилья через специализированные группы и паблики в соцсетях. Немало россиян привыкли именно на таких ресурсах искать варианты для размещения на период отпуска или турпоездок. Даже несмотря на невозможность проверить объявления на юридическую чистоту или случаи обмана со стороны арендодателей. Такой правовой пробел создает условия для возвращения легального бизнеса в тень.

«Зачем собственнику брать на себя дополнительную финансовую нагрузку - проходить классификацию и работать через регулируемые площадки, если можно просто уйти в соцсети и работать в серую? Ведь в законе не предусмотрено ни раскрытия информации по единым стандартам, ни налоговых последствий для работы через такие каналы»‎, — отмечает он.

Среди негативных последствий называют снижение качества услуг и падение налогооблагаемой базы.

Реализация новых требований потребует серьезных технических решений, уверены в Госдуме. Депутат Наумов выступил с инициативой по организации проверки достоверности данных.

«По тексту законопроекта платформы обязаны проверять корректность ссылок на реестр классифицированных объектов. Однако механизм такой проверки пока не детализирован. Мы предлагаем использовать современные технологии прикладного программного интерфейса (API) для обмена данными - это стандартное решение, которое уже успешно работает в системе маркировки товаров, в Единой биометрической системе, в ГИС ЖКХ. И зафиксировать предоставление площадкам такого API как условие исполнения ими новых обязанностей. Такой подход обеспечит мгновенную и точную передачу данных между платформами и органами по аккредитации, предотвратит случаи злоупотреблений»‎, — пояснил парламентарий.

Еще один важный момент касается уровня регулятора. Очевидно, что федеральный контроль за качеством услуг или предложений имеет большую эффективность, чем региональный. И сфера туризма тут не исключение, уверен Наумов. Местные власти в большинстве своем выступают сторонами, заинтересованными в развитии локального туризма и продвижении турпривлекательности родной территории. И порой могут "закрывать глаза" на различные нарушения, чтобы не портить статистику и не отпугнуть туристов.

"Для развития отрасли нужно создать единые и понятные правила работы всем участникам рынка. Классификация нужна не только там, где открыто предлагаются туристические объекты, а везде, где потребитель покупает одну и ту же услугу - место проживания в отпуске. Независимо от площадки, где это предложение найдено»‎, — считает Наумов.

Напомним, развитие внутреннего туризма является приоритетной задачей до 2030 года. На реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" только в 2025 году планируется направить почти 44 млрд рублей. Для дополнительного стимулирования отрасли Станислав Наумов также предложил сделать выходным еще один предновогодний день - субботу, 28 декабря, которая является рабочей по производственному календарю. По мнению парламентария, это позволит россиянам спланировать более длительные поездки в зимние праздники и поддержит семейный туризм в высокий сезон.