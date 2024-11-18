В Москве прошла презентация глэмпинга премиум-класса на Сахалине

Презентация глэмпинга премиум-класса Кунашир Резорт и СПА прошла на MICE Excellence Forum в Москве. Это крупнейший форум для организаторов деловых и корпоративных мероприятий в стране.

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Как сообщили в министерстве туризма Сахалинской области, на форуме в Москве создатели глэмпинга, который находится в лесах острова Кунашир, рассказали о преимуществах посещения островов зимой.

Так, глэмпинг Кунашир Резорт и СПА предлагает комплекс услуг для туриста: это размещение в модульных домиках с видом на лес, СПА-отдых, гастрономическое пространство с локальными продуктами, экскурсии.

Отмечается, что глэмпинг Кунашир Резорт и СПА удалось построить на средства гранта, который был выдан по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Его цель – повысить количество путешествий по России.

В уходящем 2024 году именно деловой туризм пользовался популярностью в регионе. Причина в том, что на Сахалине было организовано немало мероприятий федерального значения. Гости работали и в свободное время отдыхали.