Проект «Поколение путешественников» объединил 2600 волгоградских школьников

В Волгоградской области завершился сезон проекта, направленного на повышение интереса к краеведению и развитие внутреннего туризма. Последняя группа отправилась в путешествие 17 ноября.

Всего в 2024 году участниками проекта «Поколение путешественников» стали 2,6 тыс. учеников 5-8 классов, показавших особые успехи в учебе, творчестве и общественной деятельности.

В заключительную поездку по программе «Юные патриоты России: Волгоград — город героев» отправились 40 школьников из Волжского, сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

В рамках проекта, стартовавшего в мае 2024 года, для юных жителей региона организовывали экскурсионные туры в Волгоград, Камышин, Урюпинск, Дубовку и Калач-на-Дону.

Школьники из отдаленных районов региона бесплатно посещали город-герой, знакомились с его достопримечательностями. А юные жители областного центра совершили поездки в малые города и сельские районы, узнали больше об истории родного края.

Реализация проекта способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Добавим, что Волгоградская область в 2021 году стала первой в стране столицей детского туризма. В регионе создан Детский совет по туризму. Представители нового поколения участвуют в формировании проектов для юных путешественников. Также в 2023 году был успешно реализован межрегиональный проект «Уроки с путешествием», старт которому дали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Нижегородской области Глеб Никитин.