Каким был туризм в СССР показали в виртуальном музее Главархива

В виртуальном музее представлены альбомы с фотографиями горожан, гуляющих по городу, выставка по истории туризма в СССР и снимки из путешествий, которые передали москвичи из личных коллекций.

© Главное архивное управление города Москвы

17 ноября в России отмечают День пешеходного туризма. К этой дате Главархив собрал подборку материалов из виртуального музея «Москва – с заботой об истории», которые посвящены путешествиям горожан по стране и пешим прогулкам по городу.

Например, в разделе музея «Медиатека», подразделе «Фотолетопись Москвы» представлена выставка «Туризм в СССР», где можно увидеть фотографии горожан на экскурсиях в разных городах России, в групповых пеших походах по различным туристическим маршрутам начиная с 1940-х до 2000-х годов.

К 1980 году по охвату участников, состоящих в туристическом движении, Советский Союз вошел в число мировых лидеров. Самым распространенным видом отдыха оставались походы. На фотографиях, представленных на выставке, можно увидеть, как школьники, студенты и взрослые готовят еду на костре, разбивают палаточный лагерь, сидя на бревнах, поют песни под гитару, переходят по мосткам маленькие речки, чтобы сделать панорамные снимки дикой природы.

Кроме того, в разделе музея «Медиатека», подразделе «Московская фотолетопись» представлены снимки горожан из личных коллекций, которые были переданы ими на вечное хранение в Главархив в рамках второго этапа акции «Москва – с заботой об истории». Здесь можно посмотреть фотографии природы острова Валаам, пейзажи Карелии, панорамные снимки храмовой архитектуры в городах, входящих в «Золотое кольцо» России и постановочные фото туристов на фоне городских площадей, парков и музеев.

Тем, кто предпочитает не покидать окрестностей родного города, но часто выходит на прогулки по старым улочкам Москвы, будет интересно посмотреть альбом «Московские бульвары 1960-х годов». Здесь представлены фотографии горожан, которые неспешно гуляют по бульварам с колясками, играют в шахматы и читают книги, сидя на просторных скамейках, или общаются с друзьями и рассматривают киноафиши.