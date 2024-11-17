Инструкторов на Шерегеше удивил патруль, впервые появившийся на склонах

На склонах горнолыжного курорта Шерегеш появились первые лыжники. Официальная церемония открытия сезона намечена на 23 ноября, но для посетителей он стал доступен уже в эти выходные. Здесь первые пришедшие увидели обещанный горный патруль. Новую службу ввели для контроля за безопасностью на трассах. Одной из этих составляющих является легализация работы инструкторов, занимающихся обучением новичков. Теперь они должны проходить обязательную аккредитацию.

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Первые встречи со службой курорта удивили инструкторов. Они обсуждают подготовку персонала в тематических группах в соцсетях:

«Кому этот человек может оказать помощь, чем и как? Что у него есть для оказания помощи? Даже рации для вызова спасателей нет», – перечисляют моменты, вызвавшие недовольство, опытные райдеры. «Нет слов, я полагал, что будут злобные дядьки, от которых не уедешь. А тут стиль катания… уровень мастера спорта – не иначе», – пишут другие недовольные. «Такую технику можно поставить на первом занятии после двух-трех часов. Он даже обычного лыжника не догонит. Не говоря уже об инструкторах».

Ранее TourDom.ru писал, что горнолыжные курорты России уже к концу недели откроют зимний сезон для туристов, а в Минэкономразвития разрабатывают правила поведения для туристов на склонах.