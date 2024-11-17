На Эльбрусе откроют экологическую тропу Победы

Экотропа Победы, которую обустроят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, появится на Эльбрусе летом 2025 года, сообщили ТАСС в институте развития Кавказ. РФ.

Новая экологическая тропа будет начинаться на станции "Мир" (высота 3,5 тыс. м) и заканчиваться на пике Терскол в районе обсерватории (высота 3 127 м). Историко-туристический объект оборудуют навигацией с информацией о событиях 1942-1943 годов, арт-объектами, лавочками, местами отдыха.

"Созданию этой новой экотропы предшествовала большая работа, в том числе с историками, которые консультировали наших специалистов. Это знаковое место в летописи Великой Отечественной войны, мы постарались еще на стадии проектирования сделать все, чтобы максимально полно рассказать и показать туристам о событиях, которые здесь происходили больше 80 лет назад", - рассказал ТАСС директор департамента маркетинга института развития Кавказ.РФ Валерий Желателев.

Особое внимание будет уделено настоящим горным укрытиям, служившим красноармейцам временным жилищем. Эти точки расположены по пути маршрута новой тропы, которую откроют в 2025 году в честь 80-летия Победы.

Не так давно недалеко от музея обороны Приэльбрусья, открыли новый памятный комплекс, посвященный защитникам Эльбруса. Это смотровая площадка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, где обустроили новые ступеньки, разместили таблички с информацией о битве за Кавказ. Юбилейный 55-й горнолыжный зимний сезон в Приэльбрусье откроют 7 декабря.