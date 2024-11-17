В Грозном прошел фестиваль-конкурс «Орфей»

Участие в музыкальном фестивале-конкурсе "Орфей", который прошел в Грозном, приняли 75 вокалистов из регионов России и из-за рубежа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В течение трех дней более 75 участников - лучших вокалистов из регионов России и стран зарубежья боролись за победу в нескольких номинациях и звание Гран-при "Орфей-2024". Компетентное жюри, во главе которого заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Николай Васильев, вынесло свой вердикт и объявило победителей в категориях 18-25, 25-31, 32-38 лет", - написал он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что музыкальный фестиваль-конкурс проходил в Грозном с 13 по 16 ноября и состоялся в рамках национального проекта "Культура" при поддержке министерства культуры РФ и Министерства культуры ЧР.

"Специальный приз председателя оргкомитета VII международного фестиваля-конкурса "Орфей" присужден Валентине Соловьевой в номинации "Академический вокал". Специальный приз министра культуры ЧР получила Анна Прилепко. Ну а звание победителя гран-при и 1 млн рублей от регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова достались Екатерине Ивановой", - написал Кадыров.

По его словам, от РОФ премированы все победители и призеры фестиваля-конкурса. Они получили за первое место 500, за второе - 300 и за третье - 200 тыс. рублей. Также от РОФ каждому члену жюри выделено по 500 тысяч рублей.