Пять киногородов, которые стоит посетить туристам

Рассказываем, где можно увидеть «главных героев» фильмов вживую и проникнуться их колоритом.

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«В России немало городов и природных локаций, которые отлично смотрятся в кадре, а потому часто становятся «героями» фильмов, сериалов и клипов. Одни из них «снимаются» почти без грима, то есть не требуют дополнительных декораций и реквизита. Другие, напротив, создаются фактически с нуля под конкретные сценарии — а спустя годы становятся объектами «паломничества» тысяч туристов. О том, где рождались шедевры киноискусства и как открыть для себя Россию через объектив камеры, расскажу ниже», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Тобольск: сердце Сибири

Тобольск, основанный в конце XVI века, один из старейших городов Сибири, стал местом действия фильма «Тобол», снятого по одноимённому роману Алексея Иванова. В частности, Тобольский кремль, единственный сохранившийся каменный кремль в Сибири, стал важной декорацией для ряда ключевых сцен.

А в подгорной части Тобольска вырос целый киногород, воссоздающий атмосферу посада сибирских старожилов начала XVIII века: там появились подворье Ремезова и дом губернатора Гагарина, порт, хозяйственные постройки бухарцев, крестьянское подворье, торговые ряды и храмы.

По окончании съёмок декорации решено было не разбирать, и сегодня здесь открыт тематический парк «Тобол», где проходят экскурсии, городские праздники и краеведческие фестивали.

Териберка: сдержанная романтика Арктики

Териберка, расположенная на Кольском полуострове, стала известной благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан», вышедшему в 2014 году. Это суровый северный посёлок, окружённый холодным Баренцевым морем и скалами, стал символом борьбы за справедливость и человеческие права. Картину отметили на многих международных кинофестивалях, включая Каннский, где она получила приз за лучший сценарий.

А многие локации из фильма стали местами притяжения путешественников. И если дома главных героев в Териберке не найти (он был отстроен специально для фильма, а затем демонтирован), то «кладбище кораблей» и «пляж динозавра» с характерными овальными валунами можно увидеть без проблем. Так же, как макет останков кашалота: недавно его вернули на «родное» побережье.

Сочи: красивая южная сказка

Сочи – это не просто город-курорт, но и настоящий киногород, где магия кино переплетается с красотой природы и интересной историей. Каждый кадр, снятый на побережье, несёт в себе частичку уникального духа этого места.

Сочи часто выступает не только в роли самого себя, но олицетворяет любой неуточнённый, но долгожданный «юг». В советское время в городе и окрестностях были сняты «Бриллиантовая рука», «Старик Хоттабыч», «Иду на грозу», «Человек-амфибия». Позже к ним присоединились «Парк советского периода» и «Чебурашка».

Гуляя по Сочи, то и дело ощущаешь «радость узнавания» Морского вокзала, набережных, роскошных санаториев и, конечно, субтропической природы – мечты не только кинематографистов, но и, пожалуй, большинства людей в принципе.

Псковская область: очарование русской провинции

Вышедший в 2019 году «Холоп» почти сразу стал кассовым хитом – и, сам того не желая, привёл тысячи гостей «на Псковщину». Впрочем, помимо лесов, полей и редких деревень с заколоченными ставнями, есть в Псковской области и киноместа совершенного иного характера.

С атмосферой духовного поиска, как в драме «Остров», снятого на Талабских островах в Псковском озере. В естественных декорациях Псковского кремля, Покровской башни и Довмонтова города, задействованных в исторической картине «София» о Софии Палеолог. Или с лёгким философско-комедийным шлейфом фильма по мотивам довлатовского «Заповедника», сюжет которого развивается в Пушкинских горах.

Суздаль: величие Древней Руси

Суздаль, старинный город Владимирской области, привлекает уникальной архитектурой и атмосферой ушедших времён. Здесь было снято множество исторических фильмов, главный из которых – «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского. Этот фильм рассказывает о жизни великого иконописца Андрея Рублёва, творившего в том числе на Владимирской земле: в кадре можно увидеть Спасо-Евфимиев монастырь и белокаменную Церковь Покрова на Нерли.

В те же 1960-е в Суздале снимут и комедию «Женитьба Бальзаминова», и мелодраму «Метель», доказав, что Суздаль – город удивительно разноплановый.