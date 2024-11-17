Число иностранных туристов в Ессентуках увеличилось на 20%

Курортный город Ессентуки на Ставрополье в 2024 году принял на 20% больше иностранных туристов, чем в 2023. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-курорта Владимир Крутников.

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"На курорт едут не только наши соотечественники, но и иностранные туристы. Это гости преимущественно из Азербайджана, Греции, Турции, Белоруссии, Германии, Грузии. По данным аналитиков, в 2024 году мы приняли на отдых интуристов на 20% больше, чем в прошлом году", - написал Крутников.

По его словам, за девять месяцев 2024 года Ессентуки в целом посетили почти 900 тыс. гостей.