Эксперимент по курортному сбору предложили продлить до конца 2029 года

Ставропольские депутаты предложили продлить эксперимент по курортному сбору до 31 декабря 2029 года, а также увеличить его предельный размер курортного сбора до 200 рублей в сутки. Такой проект поправок в закон о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры опубликован в электронной базе Госдумы.

Авторы законопроекта отмечают, что за период проведения эксперимента в доход бюджета Ставрополь­ского края от уплаты курортного сбора поступило более 2 млрд. рублей.

«В соответствии с Федеральным законом эксперимент проводится по 31 декабря 2024 года, однако на территории эксперимента в Ставрополь­ ском крае по-прежнему остается большое количество объектов курортной инфраструктуры, которые требуют реконструкции, капитального ремонта, реставрации и содержания», — говорится в пояснительной записке.

В этой связи эксперимент предлагается продлить, а максимальный размер сбора установить на уровне 200 рублей в сутки вместо 100 рублей, действующих сейчас. Кроме того, поправками предлагается дать регионам право перераспределять между муниципальными образованиями объем средств Фонда развития курортной инфра­ структуры от уплаты курортного сбора.

Напомним, с 2025 года сбор заменит туристический налог.