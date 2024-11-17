В Шурышкарском районе могут построить хостел для туристов

В Шурышкарском районе могут построить хостел для размещения туристов.

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В Шурышкарском районе могут построить хостел для размещения туристов. Как рассказал в своих соцсетях глава муниципалитета Олег Попов, сфера туризма часто сталкивается с проблемой размещения гостей и участников различных мероприятий.

На встрече с главой Шурышкарского района представители учреждений культуры, спорта, молодежной политики и туризма предложили решение этой проблемы – создать городок из модулей для проживания по типу хостела. Олег Попов отметил, что это интересная идея, которую стоит проработать. Он подчеркнул, что в райцентре регулярно ощущается нехватка гостиничного фонда, а крупные мероприятия, такие как День оленевода, «Живые традиции», спартакиады и День района, требуют решения этого вопроса.