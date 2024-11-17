У амурских придорожных гостиниц появятся зарядки для электромобилей

Медленные зарядные станции для электромобилей могут появиться у придорожных гостиниц в Амурской области. Об этом сообщает региональный Минтранс.

© Рег_2x2.su

Вариант их размещения на парковках объектов придорожного сервиса поручил проработать Губернатор Василий Орлов.

Специалисты отмечают, что аккумулятор на таких ЭЗС заряжается полностью в течение от 3 до 10 часов, то наиболее удобно будет разместить их в местах длительного пребывания и ночевки. Для этого и выбрали придорожные хостелы и отели.

Предположительно, таким образом гостиницы в Амурской области получат новых клиентов на электромобилях.

Также в Амурской области строят быстрые зарядные станции. До конца года планируют создать такие 10 устройств.

В частности, одна станция появится на федеральной трассе в районе села Романовка, по одной — в Свободном, Тамбовке и Белогорске, шесть в Благовещенске.