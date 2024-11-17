В Кисловодске появятся туристические "смысловые" аллеи

Туристические "смысловые" аллеи появятся в историческом парке Кисловодска. Это будут "Аллея славы", "Аллея наследия", "Аллея кино" и "Аллея легенд", сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В рамках благоустройства Комсомольского парка на территории зоны отдыха планируется создание новых четырех туристических аллей. Каждая из них будет наполнена арт-объектами и брендированными информационными стендами разной тематической направленности. На них будут представлены материалы о ключевых событиях Кисловодска, исторических персонах, а также событийных мероприятиях в городе-курорте", - сказал Моисеев.

По его словам, аллеи будут посвящены легендам, кино, достопримечательностям и событийным мероприятиям.

"На "Аллее кино" разместим арт-объекты и информационные материалы о кино, которое снималось в Кисловодске и интересные факты о съемках. На "Аллее наследия" расположим объекты, которые расскажут об известных жителях города. На "Аллее легенд" посетители смогут прочитать легенды, а пройдя по QR-коду, узнать, о какой достопримечательности история. А на "Аллее славы" будут афиши всех наших фестивалей и крупных мероприятий, которые прославляют город", - добавил Моисеев.

В Кисловодске продолжается работа по благоустройству Комсомольского парка, основанного в 1953 году. Проект реновации парка был включен в стратегию социально-экономического развития федерального курорта. Реновация парка началась в 2023 году.