Поезд Деда Мороза заедет в Кострому: что ждет туристов

В Кострому снова прибудет поезд Деда Мороза, узнал KOSTROMA.TODAY.

© Kostroma.Today

Это будет кольцевой маршрут, который связывает Москву с родиной Деда Мороза Великим Устюгом. Он следует через Кострому.

«В этом году запланированы пять рейсов туристического поезда — с отправлением из Москвы 22, 29 ноября, а также 6, 13 и 20 декабря. С Ярославского вокзала состав будет отправляться в пятницу днем, прибывать в Кострому — утром в воскресенье, а уже поздно вечером вновь возвращаться в столицу», — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Во время остановки в Костроме туристов ждет посещение терема Снегурочки, Костромской слободы и Ипатьевского монастыря.

Впервые такой поезд пустили в 2021 году. С тех пор он перевез 3,5 тысячи туристов.