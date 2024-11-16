Рост спроса на отели на Новый год намного ниже прошлогоднего

Спрос на отели к новогодним праздникам оказался сдержанным. По данным системы управления гостиничными бронированиями Travelline, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 9%, пишет «Коммерсантъ». При этом в 2023-м по отношению к 2022-му этот показатель был в шесть раз выше. Тем не менее в «Островке» оценивают объем внутренних бронирований на праздники на уровне прошлого года. Согласно прогнозам Travelline, загрузка на праздниках может составить до 85%. О причинах скромного роста спроса к бронированиям гостиниц на новогодние праздники рассказал председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов:

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«Рост на 9-10% является хорошим ростом, потому что в сравнении с прошлогодними процентами не вполне корректно было сделано, среднегодовой рост в целом по году как раз 9-10%, и новогодние праздники не исключение. Я бы говорил не о замедлении, а о стабильном росте в этих пределах. Первая тройка лидеров на новогодние даты не изменилась — Краснодарский край и обе столицы, Москва, Петербург. Цены год к году выросли на 15-16%. Мы отчасти связываем средний результат бронирования на новогодние даты с тем, что был прекрасный сентябрь и часть октября, соответственно, в головах туристов идея новогодних праздников еще не окрепла и не позволила им перейти к практическим действиям бронирования Нового года. За ноябрь и декабрь мы наверстаем возможное отставание, в настоящее время забронировано по разным курортам 40-60% от предполагаемого потока на Новый год. В целом мы ожидаем, что на новогодние даты и Рождество поедут где-то от 7% до 10% россиян, это 10-12 млн поездок».

Наиболее забронированый Великий Устюг — почти 90%, поскольку он связан с дефицитной железнодорожной перевозкой, до него можно добраться только на поезде. Если брать Сочи и Красную поляну, лидирующие направления, здесь в районе 40%, туристы понимают, что сюда можно будет прилететь даже накануне. Однако цены на авиабилеты непосредственно на праздничные дни на 50-70% выше обычных. Комментирует руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова:

«Очевидно лидерство Краснодарского края, в топ-3 присутствует Адлер-Эсто-Садок однако наравне с курортами Краснодарского края в топ бронирований две столицы — Москва, Санкт-Петербург, они занимают первые две строчки, на 3-м месте Адлер, на 4-м — Эсто-Садок а топ-5 замыкает Казань, Сочи на 6-м. Если говорить про данные про авиабронированию, то здесь также в топе две столицы, на третьем месте Сочи, потому что в городе расположен аэропорт, куда прилетают все туристы на новогодние праздники и далее разъезжаются по региону. Если говорить про Сочи, по данным авиабронирований, роста спроса мы не видим. Доля чуть-чуть ниже прошлого года, стоимость билетов на пиковые даты вылета — последняя неделя декабря и первая неделя — повышается. Средняя цена билета примерно равно 6,5-7 тысячам рублей, однако если смотреть на последнюю неделю декабря и первую неделю января, то здесь цена повышается на 50-70%, и начиная с 6 января средняя стоимость билета резко падает до 6,5 тысяч рублей. Сейчас скидок на билеты нет, однако некоторые авиакомпании могут устраивать краткосрочные распродажи непосредственно перед новогодними праздниками. Рекомендуем следить за обновлением цен, подписываться на динамику цен по направлениям, которые интересуют, и смотреть, как меняется цена. Но шанс, что цены могут быть выгодными и непосредственно перед вылетом на новогодние праздники есть. Если говорить про бронирование отелей, здесь никакого сильного роста цен мы не видим, спрос большой, номера разбирают, но предложений очень много и касательно отелей, и касательно апартаментов, и касательно авиабилетов».

Чаще всего на новогодние праздники бронируют загородные коттеджные комплексы, отмечает отельер, владелец и генеральный менеджер санкт-петербургской гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы:

«Мы пока не отмечаем никакого падения, я уверен, что его не будет, потому что Новый год стабильно — праздник номер один, этот период самый стабильный всегда. Сейчас отмечаем рост выручки за счет прежде всего роста цены, загрузка приблизительно такая же, она все равно на праздниках будет примерно ближе к 90% в Санкт-Петербурге. Если мы говорим про загородные отели, там будет полный солд-аут, потому что сейчас практически вокруг каждого мегаполиса наблюдается дефицит качественных курортных отдыхов, например отелей коттеджного типа, их немного, постояльцы предпочитают такой формат отдыха на природе, в собственном коттедже, но с услугами, то есть в любой момент ты можешь позвонить и сходить в ресторан в отель, там есть организованный досуг, вариант турбазы, когда можно снять лодку напрокат, покататься на озерах, зимой это лыжи, вот этот формат загородного отдыха в коттеджах, но с отельным сервисом, сейчас серьезный тренд, и спрос существенно превышает предложение. Если мы говорим, что в прошлом году средняя цена, если говорим о пятизвездном сегменте, равнялась примерно 15 тысячам рублей без завтрака, то в этом году цены приблизительно в сегменте пятизвездных отелей в районе 16-17 тысяч без завтраков. Если мы говорим про отели более бюджетного сегмента или предпремиального сегмента, то там можно говорить о ценах 10-13 тысяч рублей в сутки без завтраков, в прошлом году эти цены были 8-9 тысяч, бюджетный сегмент в районе 4-5 тысяч рублей. Рост стабильный на такие дополнительные услуги, как само празднование Нового года, очень хорошо у нас идут именно рестораны на Новый год, столиков уже давно нет, они все раскуплены, из дополнительных услуг прогулки, в том числе пешие, сейчас это тоже тренд, набравший обороты два года назад, он сейчас продолжается».

Внутри страны наиболее выраженный рост спроса в Travelline зафиксировали в Приморском крае. Там объем бронирований вырос на 65% год к году.

В Мурманской области этот рост составил 56%, а в Крыму — 35,5%. При этом снижение спроса аналитики заметили в Новосибирской, Нижегородской, Ленинградской областях, Карелии и Татарстане.