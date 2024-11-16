Что посмотреть в Верхотурье

Верхотурье — самый старый город Свердловской области с самым маленьким кремлём в России. Здесь сконцентрировано большое количество памятников православной архитектуры, интересных не только верующим людям, но и любителям русской культуры и ценителям красоты. Осмотреть достопримечательности этого города можно в рамках однодневной поездки из Екатеринбурга. Некоторые участники экскурсий клуба «Душа Урала» утверждают, что в снежное время года здесь даже более красиво, чем летом.

«Город Верхотурье расположен на реке Туре, примерно в 300 км от Екатеринбурга, — рассказала ИА «Уральский меридиан» гид клуба активного отдыха «Душа Урала» Вера. — Городу боле 420 лет. Сюда приезжают православные верующие со всей страны. Мы не проводим паломнических туров, но здесь есть, что посмотреть и обычным туристам. Проводим экскурсии по Верхотурскому кремлю, осматриваем церковь Николая Чудотворца, Свято-Николаевский мужской монастырь, удивительный по красоте Свято- Троицкий собор. Архитектура старинных храмов невероятно впечатляет».

Белоснежный Верхотурский кремль является самым маленьким по площади среди русских кремлей, существующих до настоящего времени, и это единственный кремль, сохранившийся на Урале. Он основан в конце XVI века. Изначально в нём располагался гарнизон стрельцов для защиты водного пути в Сибирь. Его теперешний облик сформировался к 1712 году, а одной из главных достопримечательностей архитектурного ансамбля является Свято-Троицкий собор начала XVIII века — памятник архитектуры мирового значения по версии ЮНЕСКО. Собор отличается лёгкой, воздушной архитектурой.

А ещё в Верхотурье можно пообщаться с милыми животными — альпаками, которые живут в Покровском женском монастыре.

«Я не являюсь глубоко верующей, но уважаю православную культуру, — поделилась туристка клуба «Душа Урала» Анастасия. — В Верхотурье я ощутила особую светлую атмосферу, которая словно разлита в здешнем воздухе. Удивительную архитектуру церквей этого города и близлежащих посёлков можно рассматривать бесконечно. В Верхотурье ездила в ноябре, и очень хочу побывать здесь снежной зимой, перед Рождеством, а также летом».

ИА «Уральский меридиан» ранее писало о путешествии туристов из Екатеринбурга в атмосферные окрестности реки Сылвы в Пермском крае. Все статьи и новости о туризме мы публикуем в отдельной рубрике.