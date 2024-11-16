Москва поможет найти объекты, связанные с великими путешественниками

В столице установили 87 указателей, которые помогут найти объекты, связанные с великими путешественниками, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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«На улицах Москвы появились 87 указателей, которые помогут найти объекты, связанные с великими путешественниками. В том числе пять из них приведут к штаб-квартире Русского географического общества на Новой площади, семь – к ул. Семенова-Тян-Шанского, восемь укажут путь к дому, где родился выдающийся ученый Петр Кропоткин. Это часть исторической навигации, которую мы развиваем с 2020 года. Тогда, к 75-летию Победы, установили первые указатели с QR-кодами о героях Великой Отечественной войны», – написал Сергей Собянин.

Он отметил, что позже в городе появились таблички с информацией о покорителях космоса, великих полярниках, писателях и композиторах. В 2024 году к списку добавились путешественники: географы, антропологи, ботаники и другие выдающиеся люди.