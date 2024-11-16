Турэксперт перечислила шесть необычных забегов этой зимы

Сезон массовых забегов к осени обычно заканчивается. Однако для некоторых все только начинается: зимние старты – развлечение не для слабаков и мощный мотиватор оставаться в форме круглый год. Турэксперт Екатерина Васильева выбрала самые интересные забеги этой зимы в разных регионах России, где можно совместить приятное с полезным: получить медальку и прогуляться по городам, где вы, возможно, еще не бывали.

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Space Carnival

Когда: 22 декабря 2024 года Где: Королев, Московская область Сколько бежать и сколько стоит: 5 километров – 2 000 рублей, 10 километров – 2 500 рублей, полумарафон (21,1 километра) – 3 000 рублей, детские старты – 900 рублей, фан-забег на 300 метров без хронометража – 800 рублей.

Новогодний карнавальный забег, который обычно бегут не на результат, а повеселиться. Главное здесь – нарядиться в какой-нибудь прикольный костюм и от души позировать фотографам на трассе. Сама трасса легкая – асфальт без горочек, также есть сразу несколько детских стартов от 300 метров до 1 километра с разделением по возрасту.

Как добраться: на электричке с Ярославского вокзала, в пути – около 40 минут, стоимость билета – 108 рублей в одну сторону.

Зимний трейл LumiKarjala

Когда: 7 декабря 2024 года Где: Петрозаводск Сколько бежать и сколько стоит: 4 или 12 километров – 1 500 рублей, 4 километра (ходьба) – 1 000 рублей, детские старты (200 или 600 метров) – 600 рублей; ближе к дате старта цены будут повышаться.

Предновогодний забег на вотчине Деда Мороза – в Карелии. Технически старт организован в черте города, что удобно, но на территории республиканского спортивного центра "Курган", а это практически полноценный карельский лес. Организаторы обещают красивую снежную трассу, вкусные "калитки" с карельским чаем и медаль из местного камня шунгита с льняной лентой и ручной вышивкой.

Как добраться: прямой перелет – от 13 700 рублей туда и обратно, в пути – 1,5 часа в одну сторону; на поезде с Ленинградского вокзала – от 11 часов в одну сторону и от 2 000 рублей за билет.

Пенный костюмированный забег Дедов Морозов

Когда: 1 января 2025 года Где: Сочи, "Сириус" Сколько бежать и сколько стоит: 5 километров – 2 500 рублей.

Если зимняя романтика не совсем ваше, то можно отправиться в тепло – на море в Краснодарский край. Символические (хотя для кого как) пять километров, а потом пенная вечеринка прямо на берегу (пляж "Роза Хутор", Имеретинка, 1). На старте выдадут праздничный колпак, а на финише – красивую медальку.

Как добраться: прямой перелет до Сочи – от 8 500 рублей туда и обратно, в пути чуть больше 3,5 часа в одну сторону.

Тульский зимний трейл

Когда: 5 января 2025 года Где: Тульская область

Сколько бежать и сколько стоит: 6 километров – 2 300 рублей, 15 километров – 2 800 рублей, детский старт на 500 метров – 700 рублей, детский старт на 1 километр – 1 000 рублей; ближе к дате забега цена будет повышаться.

Зимний трейловый забег в лыжной центре Веденино Тульской области. Самое примечательное здесь – это красивый маршрут, который проходит по территории природного парка Малиновой Засеки и Ясной Поляны. Ну, и еще пункты питания на трассе с горячим чаем, зефирками и фруктами.

Как добраться: поезд до Тулы – 2,5–3 часа в пути и от 560 рублей за билет в одну сторону, до лыжного центра можно доехать на городских автобусах с пересадками или 25–30 минут на такси.

Дорога жизни

Когда: 26 января 2025 года Где: Ленинградская область Сколько бежать и сколько стоит: 5 километров – 2 600 рублей, марафон (42,2 километра) – 3 900 рублей, детский старт 1 километра (от 6 лет) – 1 600 рублей.

Этот ежегодный старт приурочен к полному снятию блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и традиционно проводится в последнее воскресенье января. Спортсмены стартуют у монумента "Разорванное кольцо", символизирующее снятие блокады, а трасса забега проходит по той самой "дороге жизни".

Как добраться: сначала до Санкт-Петербурга (на самолете – от 4 800 рублей туда и обратно, на поезде – от 1 200 рублей (в одну сторону); далее на электричке с Финляндского вокзала до станции Ваганово (в пути – чуть больше часа и от 139 за билет в одну сторону) и около 3 километров пешком в сторону деревни Коккорево или на автобусе № 602 примерно 5 минут, но он ходит не каждый день.

Novgorod ICE

Когда: 16 февраля 2025 года Где: Великий Новгород Дистанция: 6 километров – 2 700 рублей, 15 километров – 3 500 рублей, 21 километр – 3 500 рублей, детская верста (1,066 километра) – 1 500 рублей.

Уютный (именно так его называют за особо душевную атмосферу) забег по старинному городу. Маршрут очень красивый и, можно сказать, "экскурсионный": Новгородский кремль, Юрьевский монастырь и музей народного деревянного зодчества Витославицы. Каждому участнику подарят фирменный бафф с символикой забега.

Как добраться: на ночном поезде с Ленинградского вокзала, в пути – чуть больше 8 часов, стоимость билета – от 1 850 рублей в одну сторону.