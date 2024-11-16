В России запретят автоматически добавлять допуслуги при покупке билетов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Роспотребнадзора, запрещающий автоматически проставлять согласие пассажира на дополнительные услуги при покупке авиа- и железнодорожных билетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

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Отмечается, что изменения предлагается внести в закон «О защите прав потребителей».

До этого депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что правительство и Федеральная антимонопольная служба должны поддержать народную инициативу по установлению фиксированных цен на авиабилеты, они не должны расти по понятным только авиакомпаниям причинам.

Также сообщалось, что цены на перелеты внутри России за последний год выросли в среднем на 15%, с 14 857 рублей до 17 135 рублей (за билет туда-обратно). Цены на международные направления за период выросли на 8%, с

58 001 рубля до 62 421 рубля.

Самым популярным зарубежным направлением для российских туристов уже третий год подряд остается Турция.

Ранее российские перевозчики призвали сдержать рост цен на обслуживание в аэропортах.