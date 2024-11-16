Где находятся самые таинственные места в Петербурге

Северная столица – удивительный город, который манит туристов из разных стран. Петербург хорош в любое время года. Многие путешественники отмечают, что приезжают в город вновь и вновь, чтобы наполниться его уникальной и таинственной атмосферой. «ФедералПресс» рассказывает о местах силы в городе, а также о локациях, где можно загадать желание, чтобы оно обязательно исполнилось.

Какие места в Петербурге наполняют силой и исполняют желания

Часовню Ксении Блаженной на Смоленском кладбище знают многие верующие и те, кто ищет духовного утешения, рассказал президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Владимир Виноградов. Он отметил, что верующие приходят к часовне, чтобы попросить помощи у святой, оставив записки с просьбами и молитвами.

Многие говорят, что даже простое прикосновение к часовне исполняет желания. Кроме того, здесь не чувствуется гнетущей атмосферы, уточняет издание «Чемпионат».

Также уникальная энергетика ощущается на территории Александро-Невской Лавры, где находятся четыре некрополя, каждый из которых представляет собой собрание захоронений выдающихся деятелей российской истории, культуры и науки. Прямо в центре города желающие могут спрятаться от шума и суеты и подумать о своем.

Стрелка Васильевского острова – одно из самых знаковых мест Северной столицы. Кроме того, здесь находятся места, которые окутаны городскими легендами. Речь идет о Кунсткамере, здании Двенадцати коллегий, сфинксах.

Петропавловская крепость на Заячьем острове – место, где более 300 лет назад началась история Петербурга. Считается, что, если загадать желание «под выстрел пушки», оно обязательно сбудется.

Кроме того, туристы выделяют атлантов Эрмитажа. В частности, Владимир Виноградов отметил, что сними связано множество поверий. Одно из них гласит, что, если потереть большой палец ноги атланта, это принесет удачу и исполнение желаний. Другая легенда рассказывает, что ночью атланты оживают и охраняют город.

У многих домов и на набережных в Петербурге есть различные фигурки птиц и животных, которые, как говорят, тоже исполняют желания, если их потрогать или кинуть монетку.

Где в Петербурге можно столкнуться с мистикой

Путешественников часто впечатляет башня грифонов на Васильевском острове. Многие говорят, что рядом с ней летают мистические существа. На Кожевенной линии Васильевского острова располагается бывший особняк купцов Брусницыных. Там, как говорят жители города, висит «проклятое зеркало».

Многие путешественники отмечают, что приезжают в город вновь и вновь, чтобы наполниться его уникальной и таинственной атмосферой

Ходят легенды, что призрака можно встретить в Михайловском замке, где был убит Павел I, а также в доме Николая Гоголя. Призрак Софьи Перовской якобы встречали у храма Спаса на Крови.

Напомним, что Северную столицу эксперты назвали самым мистическим направлением осени 2023 года.

Какие места на Северо-Западе окутаны атмосферой тайны

За таинственной атмосферой в СЗФО можно отправиться в Калининградскую, Псковскую и Ленинградскую области, а также в Карелию.

Например, в Республике Карелии находится плато Воттоваара, которое некоторое время назад назвали самым мистическим местом России. Путешественники говорят, что в этом месте барахлят компасы и разряжаются телефоны.

Кроме того, туристы отмечают мыс Бесов Нос в Онежском озере. В этом месте нет инфраструктуры для путешественников, а туристов при этом много. Здесь можно посмотреть на старинные петроглифы и человекоподобную фигуру, которую называют бесом.

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