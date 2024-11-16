В Сыктывкаре открылась выставка "Корабельная чаща"

Выставка "Корабельная чаща" о реликтовом лесе, описанном еще Михаилом Пришвиным, открылась в Национальном музее Республики Коми. В корабельной чаще, которую Пришвин увидел в Коми, а затем описал в своих очерках и одноименной повести-сказке, спустя полвека его путешествия создали заказник, сообщили ТАСС в музее.

"Люди, увлеченные литературой, ассоциируют словосочетание "корабельная чаща" с Пришвиным, другие - с кораблестроением. В Удорском районе Коми, на самой границе с Архангельской областью, с 1989 года существует особо охраняемая территория - ботанический заказник "Корабельная чаща", которую открыл Пришвин. По его следам исследователи и ученые добились особого статуса для этого места. Наша выставка - обо всем этом", - рассказала ТАСС заведующий сектором музейно-образовательных программ отдела природы Национального музея Коми Софья Пешкина.

По архивным данным, в 1935 году Наркомат лесной промышленности командировал Пришвина на север для описания лесной отрасли и ее проблем. Путешествие длилось 19 дней, Пришвин побывал в Архангельской области, а также в Коми, где увидел реликтовый сосновый лес. Результатом поездки стала серия очерков "Северный лес", а в 1954 году вышла повесть-сказка "Корабельная чаща". Реальность чащи подтвердили последователи Пришвина. В 1971 и 1986 годах в этих местах побывал журналист и писатель Олег Ларин. Его сопровождал директор Ертомского леспромхоза Николай Коврижных. В 1989 году Коврижных и научный сотрудник Института биологии Коми научного центра Наталья Непомилуева выступили инициаторами создания особо охраняемой природной территории. Возможно, эта уникальная территория сохранилась благодаря своей недоступности - от ближайшего населенного пункта нужно пройти 40 км пешком. Этот путь проделывали в 2007 году удорские школьники, в 2015 году - российские журналисты, которые были поражены реликтовыми соснами возрастом 300-500 лет.

От императора до наших дней

На выставке показаны макеты кораблей из коллекции Национальной галереи Коми, их автор - сыктывкарский художник, изобретатель, судомоделист Леон Рохин. Представлены выпущенные в 1990-е годы настольные медали императоров Петра I, Екатерины II, Павла I и Александра I из частной коллекции сыктывкарца Ивана Свистельника. Показан срез 320-летней сосны из Койгородского района Коми, приспособление для сбора живицы. Экспозицию сопровождают цитаты Пришвина.

Начало истории корабельных чащ и рощ положил Петр I, который в 1703 году издал указ - описать все леса на расстоянии в 50 верст от крупных рек и в 20 верст - от малых, удобных для сплава леса. При наличии в них дуба, клена, вяза, карагача, лиственницы, сосны, которые "въ отрубъ 12 вершков и больше", рубить их запрещалось, деревья предназначались для кораблестроения.