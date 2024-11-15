В Херсонской области развивают туристические территории

Порядка 1,4 тыс. га пляжных территорий планируется размежевать вдоль Черного и Азовского морей в Херсонской области до 2026 года для последующей передачи инвесторам под туристические объекты. Об этом сообщил и.о. министра курортов и туризма региона Сергей Запускалов на I Таврическом инвестиционно-экономическом форуме в Геническе.

© РИА Новости

«Министерство курортов и туризма Херсонской области сейчас выступило инициатором по размежеванию и кадастрированию всех пляжных территорий, которые находятся у нас вдоль черноморского и азовского побережья. Даже при временах Республики Украина (УССР - прим. ТАСС) эти земли не были юридически обозначены, они были и остаются сложными, неоперабельными для реализации каких-либо проектов, в том числе глэмпингов, кемпингов. Поэтому в этом и следующем годах около 1,4 тыс. га прибрежных территорий будут размежеваны, они будут закреплены в собственности субъекта и будут предоставляться инвесторам, чтобы они занимались благоустройством и освоением этих территорий»‎, — сказал Запускалов.

В конце марта губернатор Владимир Сальдо заявил, что российские предприниматели могут создать в Херсонской области курортную инфраструктуру, не уступающую по уровню курортам на средиземноморском побережье в Турции - для этого в регионе созданы все необходимые механизмы поддержки. По его словам, Херсонщина может разместить до 2 млн туристов на своих побережьях Азовского и Черного морей.

Первый Таврический инвестиционно-экономический форум (ТИЭФ) организован в Херсонской области постоянным представительством Херсонской области при правительстве РФ и советом по инвестициям и промышленному развитию, действующим при постпредстве. Инвестсовет создан для предпринимателей, заинтересованных в реализации проектов на территории Донбасса и Новороссии. В форуме приняли участие 177 предпринимателей из разных городов России и СНГ. Это представители легкой и тяжелой промышленности, финансовых компаний и агросектора, застройщики поставщики оборудования. Главная тема форума - "Бизнес-патриот: инструменты и меры поддержки бизнеса в новых условиях".