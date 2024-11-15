Запрет овербукинга: к чему это может привести

В СМИ появились первые оценки вероятных последствий в случае законодательного запрета овербукинга авиакомпаниям – с соответствующей инициативой накануне выступил сенатор Айрат Гибатдинов. В частности, по мнению бывшего специалиста Международной организации гражданской авиации Павла Герасимова, мера приведет к росту цен авиабилетов до 10%.

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Редакция TourDom.ru также обратилась к экспертам в области авиации. Как считает главред отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, корректнее говорить о недополученной перевозчиками выручке в случае запрета «сверхпродажи» билетов. Потери могут составить до 10%, и авиакомпании, конечно, будут стараться их компенсировать, в том числе и за счет увеличения тарифов.

Председатель совета директоров холдинга «Випсервис», вице-президент РСТ Дмитрий Горин не называет конкретных цифр, но соглашается с коллегами: удорожание перевозки в случае принятия Минтрансом инициативы представителя Совфеда произойдет. Как поясняет специалист, продажа большего (как правило, в пределах 15%) числа билетов, чем количество мест на борту, – общепринятая мировая практика. Это позволяет авиакомпаниям компенсировать потери от неполной загрузки самолетов, ведь, по статистике, на рейсы по разным причинам не являются до 6% пассажиров. А в тех нечастых случаях, когда кресел на всех не хватает, непопавшие на борт могут рассчитывать на возмещение от 200 до 800 евро с последующим предоставлением перелета. На время ожидания могут также предложить гостиницу и питание. Кстати, при достойных выплатах за овербукинг некоторые пассажиры добровольно соглашаются повременить с вылетом, отправиться следующим рейсом.

У нас в стране «сверхпродажи» билетов авиакомпаниями пока остаются белым пятном в законодательстве, этот вопрос никак не регулируется. Перевозчики на свое усмотрение выбирают вариант компенсаций. Специалисты сходятся во мнении, что запрет овербукинга – неприемлемый вариант. Другое дело, что в нормативных актах должны быть четко прописаны условия, чтобы пассажиры заранее знали, на какое возмещение можно рассчитывать. Дмитрий Горин также обращает внимание на тот факт, что нехватка мест на борту порой случается по независящим от перевозчика причинам. В условиях санкций российским авиакомпаниям стало сложнее обслуживать иностранные самолеты, которые составляют основу авиапарков. При неисправности, например, иногда приходится заменять борт на лайнер меньшей емкости, так как аналогичные или задействованы на других рейсах, или находятся в ремонте, ожидают поставки запчастей.

Пока законодательно пытаются продвинуть только тему запрета овербукинга. Инициатива сенатора Айрата Гибатдинова – не первая, месяц назад с подобным предложением обращались к Минтрансу депутаты Госдумы.