На курорте «Архыз» пройдет фестиваль электронной музыки

Курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии приглашает встретить новый космогод в горах. В новогодние праздники здесь состоится фестиваль электронной музыки «Технотау».

Фестиваль будет проходить с 30 декабря по 2 января на нескольких площадках. В течение четырех дней перед посетителями будут выступать 15 представителей российской и европейской электронной сцены. Хедлайнерами фестиваля выступят LILOVA, KOLYA FUNK, KING aka SAMPLEKING, ALESSA KHIN, MURAT GRAYSON и другие музыканты, сообщили в пресс-службе курорта.

Главная сцена разместится на центральной площади курорта, также будут работать площадки под открытым небом на высоте 2 500 метров. Музыкальные площадки, расположенные на северном и южном склонах курорта, будут работать в режиме нон-стоп с 10:00 до 17:00, а на центральной площади курорта фестиваль будет проходить с 20:00 до 01:00.

Вход на фестиваль свободный. Единственное, что потребуется, — это ски-пасс для подъема на канатках к концертным площадкам на склонах.

В этом году «Архыз» первым из курортов Северного Кавказа открыл горнолыжный сезон: благодаря рано выпавшему снегу катание началось уже 15 ноября. Кроме того, «Архыз» получил национальную премию «Горы России» как лучший всесезонный горный курорт СКФО 2024 года.