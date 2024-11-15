Представлен проект туристического кластера «‎Санкт-Петербург Марина»

Сегодня, 15 ноября, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провели совещание, посвященное реализации проекта туристического кластера "Санкт-Петербург Марина". Как указано в пресс-релизе аппарата правительства, он входит в мегапроект "Пять морей и озеро Байкал".

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По словам Дмитрия Чернышенко, масштабные проекты вроде "Пять морей и озеро Байкал" воздействуют на социально-экономическое развитие регионов. Так, воплощение в жизнь "Санкт-Петербург Марины" позволит создать около 7 тысяч рабочих мест. Но важно действовать в пандан с развитием транспортной инфраструктуры. Для контроля за проектом премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать инструменты, например, "дашборд", фиксирующий всю информацию. Начать проектирование и строительство обеспечивающей инфраструктуры намерены в будущем году.

Александр Беглов отметил, что кластер, благодаря природным условиям и транспортной доступности, усилит приток туристов в северную столицу на 1,3 миллиона человек в год и благоприятно скажется на экономике. В рамках проекта будет создана марина полного цикла, где смогут зимой храниться тысяча яхт, а летом – стоять до полутора тысяч плавсредств. Это будет крупнейшая марина в России. Для инвесторов предоставят 21 инвестиционный лот, включая восемь гостиниц, а также спортивные объекты, рестораны и другие объекты.

Напомним, в проект "Пять морей и озеро Байкал" входят калининградский кластер "Белая дюна", проект "Санкт-Петербург Марина", запорожский "Приморск", крымские "Золотые пески", кубанская "Новая Анапа", иркутские проекты "Ворота Байкала" и "Байкальская слобода", а также дальневосточное "Приморье". Готовятся дагестанский "Каспийский прибрежный кластер" и иркутско-бурятский "Волшебный Байкал".