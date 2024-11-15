В десяти муниципалитетах Ставрополья введут туристический налог

Десять муниципалитетов Ставропольского края, в том числе города-курорты Кавказских Минеральных Вод, приняли решение о введении на своей территории туристического налога. Аналогичную меру готовятся ввести еще девять муниципалитетов.

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«Ввести туристический налог может каждый муниципалитет по своему усмотрению. Это местный налог, он поступает непосредственно в местный бюджет. Уже ввели туристический налог десять муниципальных образований, по нашей информации, еще девять в процессе принятия. Это группа Кавказских Минеральных Вод, Невинномысск, Изобильный и еще ряд муниципалитетов», — сообщила на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» руководитель краевого управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Елена Афонина.

Она уточнила, что подобное решение в первую очередь принимают муниципалитеты, на территории которых есть соответствующая инфраструктура: гостиницы, гостевые дома, базы отдыха.

По данным Афониной, уже более 470 средств размещения в регионе зарегистрировались в качестве плательщиков туристического налога.

«Основная задача в рамках подготовки к администрированию этого налога заключается в том, чтобы определить объекты-налогоплательщики. <> Кто еще не состоит в реестре — побудить на то, чтобы они подали документы, заявку и состояли в этом реестре», — пояснила руководитель управления ФНС.

Ставропольский край с мая 2018 года участвует в эксперименте по введению курортного сбора, средства от которого направляются на развитие курортной инфраструктуры (благоустройство зеленых зон, обновление объектов культурного наследия и другие работы). Сбор с туристов взимают в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Пятигорск), с августа 2023 года также в Минеральных Водах. С 1 января 2023 года размер сбора в регионе был увеличен с 50 до 100 рублей в сутки. Всего за это время в регионе было собрано более 2 миллиардов рублей. Со следующего года на смену курортному сбору придет туристический налог, который будет распространяться уже на владельцев коллективных средств размещения.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом: необходимость его введения и размеры ставок муниципальные власти смогут определять самостоятельно. В 2025 году максимальная ставка установлена на уровне 1% от цены проживания, но не менее 100 рублей в сутки.