На Ставрополье планируют открыть кластер в сфере промышленного туризма

В Ставропольском крае планируют реализовать крупный инвестпроект в сфере промышленного туризма. Кластер будет включать предприятие по выпуску сухих завтраков и другой продукции, а также гостиницу с рестораном и демонстрационными цехами.

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«На первом этапе в первом квартале 2025 года мы запустим первые четыре линии и до конца года введем в эксплуатацию остальные восемь. Таким образом, весь промышленный потенциал будет реализован до конца 2025 года. Если говорить о туристическом комплексе и туристической инфраструктуре — это следующий этап, нам на это нужно больше времени. Ожидаем, что полноценно гостиничный комплекс будет функционировать в 2026 году, во втором полугодии», — рассказала на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» член совета директоров торгово-промышленного холдинга «Вкус» Екатерина Лобанова.

Проект предполагается реализовать в регионе Кавказские Минеральные Воды, его общая стоимость оценивается в 12 миллиардов рублей. Предприятие будет выпускать сухие завтраки, печение, злаковые и протеиновые батончики, питьевую воду и корма для животных. Всего на нем будет работать 12 автоматизированных производственных линий, сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Компания рассчитывает выпускать до 200 тонн продукции в день.

Кроме того, руководство комплекса намерено привлекать на производственную площадку туристов. С этой целью на территории кластера откроется гостиница на 300 номеров с рестораном и демонстрационными цехами.

Компания также планирует создание целевых образовательных программ совместно с профильными вузами Ставропольского края.