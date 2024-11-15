В Бурятии появится новый пассажирский терминал в буддийском стиле

Открытие нового пассажирского терминала международного аэропорта «Байкал» запланировано на следующей неделе. Все внутренние пассажирские рейсы будут выполняться там с момента введения здания в эксплуатацию.

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Директор аэропорта Дмитрий Гармаев сообщил, что терминал выполнен в буддийском стиле. Площадь здания – 6,6 тыс. кв. м, пропускная способность терминала – 400 человек за час. Сам комплекс имеет два этажа, где выстроены посадочные коридоры для прохода к телетрапам, зоны отдыха и зал ожидания.

Строительство терминала обошлось в 3,6 млрд рублей. Проект проинвестировала компания «Новапорт Холдинг». Официальное открытие терминала состоится 21 ноября 2024 года.