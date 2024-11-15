Девять лучших термальных источников России

Осень — время, когда хочется убежать от холода и сырости. Что может быть лучше, чем провести время, наслаждаясь теплом природных термальных источников? В России есть немало таких мест, где можно отдохнуть душой и телом, наслаждаясь горячими водами природы. Десять лучших термальных курортов страны по самым доступным ценам — в материале URA.RU.

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Термальные источники Мацесты

Где: Сочи

Мацеста — знаменитый район Сочи, известный своими целебными минеральными водами. Здесь расположен целый комплекс термальных бассейнов и санаториев, предлагающих различные процедуры для здоровья и красоты. Вода Мацесты славится своим уникальным составом, богатым сероводородом, который помогает при лечении кожных заболеваний, ревматизма и других недугов. Мягкий климат Сочи делает этот регион идеальным местом для отдыха круглый год.

Как добраться:

На самолете до аэропорта Сочи (Адлер), затем на автобусе или такси до Мацесты.

Цены на осень 2024:

Цены варьируются от 1000 до 3000 рублей за посещение термального комплекса в течение дня.

Термальный курорт «Жемчужина Камчатки»

Где: Камчатка

Этот уникальный курорт расположен на полуострове Камчатка, недалеко от вулкана Вилючинский. Здесь вы сможете окунуться в горячую воду прямо посреди дикой природы. «Жемчужина Камчатки» предлагает посетителям возможность наслаждаться природной красотой региона, одновременно оздоравливая организм. Вода в бассейнах богата минералами, полезными для кожи и суставов.

Как добраться:

Самолетом до Петропавловска-Камчатского, затем автобусом или такси.

Цены на осень 2024:

Стоимость посещения варьируется от 1500 до 4000 рублей в сутки. Есть скидки для групповых посещений и семей с детьми.

Термальная река Белокуриха

Где: Алтайский край

Белокуриха — небольшой город-курорт в Алтайском крае, известный своей уникальной термальной рекой. Температура воды в ней достигает 40 градусов. Река привлекает туристов не только возможностью купаться в горячей воде, но и живописными пейзажами вокруг. Это идеальное место для тех, кто хочет совместить активный отдых с расслабляющим пребыванием в теплых водах.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Барнаула, затем на автобусе до Белокурихи.

Цены на осень 2024:

Посещение реки бесплатное, однако за использование инфраструктуры некоторых баз отдыха взимается плата от 500 до 1500 рублей.

Тумнинские термальные источники

Где: Хабаровский край

Тумнинские термальные источники находятся в Хабаровском крае, неподалеку от поселка Тумнины. Они известны своими лечебными свойствами и чистым воздухом. Источники Тумнина привлекают туристов своей удаленностью от цивилизации и возможностью насладиться природой вдали от городской суеты. Вода здесь насыщена различными минералами и подходит для лечения различных заболеваний.

Как добраться:

Самолетом до Комсомольска-на-Амуре, затем автомобилем или автобусом.

Цены на осень 2024:

Базы отдыха предлагает посещение термальных источников за плату от 800 до 1600 рублей. Некоторые комплексы предоставляют скидки при длительном пребывании.

Термо-гидро-парк «Паратунка»

Где: Камчатский край

Паратунка расположена на юге полуострова Камчатка, в долине реки Паратунки. Этот курорт известен своими геотермальными источниками и развитой инфраструктурой. Парк «Паратунка» предлагает гостям разнообразные возможности для активного и пассивного отдыха. Здесь можно не только искупаться в горячих источниках, но и заняться рыбалкой, походами или просто расслабиться в комфортабельных номерах отелей.

Как добраться:

Самолетом до Петропавловска-Камчатского, затем трансфером или автобусом до Паратунки.

Цены на осень 2024:

Посещение бассейна — от 1300 до 2200 рублей. Дополнительные услуги и развлечения оплачиваются отдельно.

Термальный комплекс «Кульдур»

Где: Еврейская автономная область

Комплекс «Кульдур» расположен в Еврейской автономной области, рядом с одноименным поселком Кульдур. Он известен своими радоновыми ваннами и теплым микроклиматом. Радоновая вода «Кульдура» обладает уникальными лечебными свойствами, помогая при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Комплекс окружен густыми лесами, что создает ощущение единения с природой.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Биробиджана, затем автобусом или такси до Кульдура.

Цены на осень 2024:

Радоновые ванны обойдутся вам примерно в 1200 рублей за сеанс. Посещение самого комплекса — от 600-1200 рублей, в зависимости от времени суток и сезона.

Термально-минеральный источник «Верхний Бор»

Где: Тюменская область

Источник «Верхний Бор» находится в Тюменской области, недалеко от города Тюмень. Он знаменит своими горячими минеральными водами и современными условиями для отдыха. «Верхний Бор» предлагает широкий спектр услуг, включая бассейны с разной температурой воды, сауны и массажные кабинеты. Это отличное место для семейного отдыха и оздоровления.

Как добраться:

Прямым поездом или самолетом до Тюмени, затем на автобусе или такси.

Цены на осень 2024:

Цена входного билета составляет от 900 до 1800 рублей. Дополнительно можно воспользоваться услугами массажа и саун за отдельную плату.

Термальные источники «Усть-Качка»

Где: Пермский край

Усть-Качка — крупный бальнеологический курорт в Пермском крае, расположенный на берегу реки Кама. Здесь действует несколько санаториев и пансионатов, предлагающих лечение термальными водами. Курорт «Усть-Качка» идеально подойдет тем, кто ищет сочетание качественного медицинского обслуживания и комфортного отдыха. Минеральные воды этого района помогают при многих заболеваниях, а чистый воздух способствует общему укреплению организма.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Перми, затем автобусом или такси до Усть-Качки.

Цены на осень 2024:

Процедуры в термальных источниках стоят от 1500 до 3000 рублей. Посетители могут выбрать разные виды процедур, включая ванны, души и гидромассаж.

Термальный источник «Нилова Пустынь»

Где: Иркутская область

Нилова Пустынь — природный термальный источник, расположенный на берегу озера Байкал в Иркутской области. Он известен своими целебными свойствами и живописным расположением. Купание в источниках Ниловой Пустыни помогает улучшить кровообращение, снять стресс и укрепить иммунитет. Окружающая природа добавляет этому месту особую привлекательность.

Как добраться:

Авиарейсом до Иркутска, затем на автобусе или машине до Ниловой Пустыни.

Цены на осень 2024:

Вход на территорию источника свободный. Однако за аренду инвентаря и дополнительных услуг (например, массажей) может взиматься отдельная плата от 500 до 2000 рублей.