Мэр Тюмени ожидает рост турпотока в регион

К 2030 году туристический поток в Тюменскую область может вырасти до шести миллионов человек в год. Соответствующее заявление на форуме «Города России. Локомотивы Роста», который проходит в Екатеринбурге, сделал мэр Тюмени Максим Афанасьев. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

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«Каждый год турпоток растет как на дрожжах благодаря слаженной командной работе правительства региона и органов местного самоуправления, и в том числе тюменской команды. В этом году мы ожидаем получения трех миллионов туристов. И есть амбициозная задача к 2030 году такой показатель довести до шести миллионов человек в год. Это не простые слова, в стратегии региона четко определено место туристическому кластеру», — отметил мэр Афанасьев в своем выступлении.

Также глава города пригласил участников форума на марафон, который пройдет в мае 2025 года и будет посвящен празднованию Дня Победы. По его словам, успехом здорового города является именно проведение забегов.

Ранее URA.RU писало о том, что Афанасьев анонсировал проведение крупной реконструкции исторической части Тюмени. Ее мастер-план начнут разрабатывать в 2025 году.