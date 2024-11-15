Журналисты расскажут о достопримечательностях Ставрополя

В Ставрополе начались съемки телеперадачи о путешествиях «Один день в городе», которая выходит на телеканале «Моя планета». Российские зрители смогут узнать о знаменитых ставропольских слонах, городских арт-пространствах, казачьих традициях и местных рынках и ресторанах.

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«В краевую столицу приехала съемочная группа телеканала "Моя планета". Ставрополь станет еще одним участником телепроекта о путешествиях "Один день в городе". В этой программе ведущая путешествует по интересным и знаменитым городам России и мира в поисках мест, привлекательных и интересных для туристов», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

За три дня съемочная группа соберет материал на почти получасовой фильм о культурном наследии Ставрополя, его основных достопримечательностях, туристических маршрутах, новых достижениях, рынках и ресторанах.

Журналисты уже побывали на колокольне Казанского собора, сняли арт-объекты на Александровской площади и слонов в краеведческом музее. В планах также знакомство с казачьими традициями, кавказской кухней, погружение в историю города.

«Ставрополь — город со своей самобытностью, уникальной историей и традициями, необыкновенным национальным колоритом. Нам, безусловно, есть что показать и чем удивить. Радостно, что мы можем поделиться всем этим с многомиллионной аудиторией популярного российского телеканала. Краевая столица всегда рада гостям, тем более такие визиты помогают развивать туристическую сферу и продвигать туристический потенциал города», — прокомментировал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Ставрополь был основан в 1777 году как крепость в системе Азово-Моздокской оборонительной линии. При этом территория современного города заселялась с древних времен: археологи обнаружили здесь более 20 городищ и поселений от эпохи энеолита до средневековья. В Ставрополе находится Татарское городище, которое является крупнейшим памятником археологии на территории Предкавказья.